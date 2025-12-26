Μάριο Μιτάι: Ο κύκλος που κλείνει, το πρόσωπο – «κλειδί» και η επόμενη μέρα

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον διεθνή Αλβανό αριστερό μπακ κι άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ.

Η είδηση έρχεται από τη Σαουδική Αραβία κι έχει ενδιαφέρον.

Ο Μάριο Μιτάι βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Αλ Ιτιχάντ, παρά το γεγονός ότι την τρέχουσα σεζόν κάθε άλλο παρά… κομπάρσος είναι.

Ο 23χρονος Αλβανός αριστερός μπακ κι άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, έχει καταγράψει 16 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ και βρίσκεται στα πλάνα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

Η Αλ Ιτιχάντ έλαβε την απόφαση να τον πουλήσει τον Ιανουάριο, παρότι το συμβόλαιό του με τον σύλλογο «τρέχει» μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μια απόφαση που μόνο τυχαία δεν είναι και έρχεται να επιβεβαιώσει ότι στο ποδόσφαιρο ειδικά όταν μπαίνουν στη μέση μεγάλα συμβόλαια (μεγάλα και μικρά) το τάιμινγκ είναι συχνά πιο σημαντικό από τις εμφανίσεις.

Και εδώ μπαίνει στο κάδρο το πρόσωπο - «κλειδί»: Σίλβιο Παλιάρι.

Ο επικεφαλής του μανατζερικού γραφείου «BSP Football Agency» είναι ο άνθρωπος που «τρέχει» τον Μιτάι από την εποχή της ΑΕΚ.

Ήταν αυτός που το καλοκαίρι του 2022 έφερε στα γραφεία της Ένωσης την πρόταση της Λοκομοτίβ Μόσχας, οδηγώντας σε ένα deal ύψους 3,4 εκατ. ευρώ, μια από τις ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία του Δικεφάλου.

Φυσικά ήταν παρών και στις συζητήσεις για τον δανεισμό του από τη Λοκομοτίβ στην Αλ Ιτιχάντ, ενώ παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος στην ελληνική αγορά, με επαφές που δεν…κόπηκαν ποτέ.

Και κάπου εδώ ίσως και να μπαίνει η Ελλάδα στην εξίσωση με τους πιθανούς επόμενους προορισμούς.

Ο Μιτάι γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ, ξέρει τις απαιτήσεις, το περιβάλλον, την πίεση.

Δεν πρόκειται για «άβγαλτο» παίκτη στον εγχώριο χάρτη και οι ελληνικές ομάδες διαχρονικά αναζητούν λύσεις σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, με εμπειρία και αξία μεταπώλησης.

Το σίγουρο είναι ένα: Ο Μάριο Μιτάι οδηγείται σε…ζεστό μεταγραφικό Ιανουάριο και ο κύκλος της Σαουδικής Αραβίας δείχνει πιο κοντός απ’ όσο προέβλεπαν πολλοί.

Και στο ποδόσφαιρο, οι κύκλοι που κλείνουν, ενίοτε ανοίγουν παλιές πόρτες.