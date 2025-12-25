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Κίνδυνος να φύγει τζάμπα ο… νέος Κωστούλας από τον Ολυμπιακό!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Γιατί πρέπει ο Ολυμπιακός να βιαστεί, ποια η επιθυμία του παίκτη, τι συνέβη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το σοβαρό ενδιαφέρον από την Premier League.

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Κίνδυνος να φύγει τζάμπα ο… νέος Κωστούλας από τον Ολυμπιακό!