Ζαγαρίτης: «Η Χέρενφεϊν μου θυμίζει τον Παναθηναϊκό»

Σε συνέντευξη του στο ολλανδικό περιοδικό VI ο Βασίλης Ζαγαρίτης μίλησε για την εμπειρία του στην Ολλανδία και την Χέρενφεϊν.

Πρόσωπο των ημερών στην Ολλανδία είναι τις τελευταίες ημέρες ο Βασιλης Ζαγαρίτης. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κάνει εντυπωσιακή σεζόν με την Χέρενφέιν, σκόραρε σε δύο συνεχόμενα την τελευταία εβδομάδα και έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στο περιοδικό VI: «Λατρεύω αυτό το πρωτάθλημα. Μου ταιριάζει πολύ. Φέρνει πολλή ένταση και αυτό ελπίζω να φέρω στο παιχνίδι μου. Νιώθεις μια μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδο.

Αυτό δεν υπήρχε στο Άλμερε. Αυτός ο σύλλογος έχει ιστορία, ανθρώπους που ζουν για τον σύλλογο, για τις στιγμές που έχουν την ευκαιρία να πάνε στο γήπεδο. Αυτό αγαπώ, γιατί στην Ελλάδα έπαιξα για έναν παρόμοιο σύλλογο (Παναθηναϊκό). Είναι λίγο πιο παθιασμένο εκεί, αλλά αυτός είναι και ο τρόπος ζωής εκεί».

Ο Ζαγαρίτης δήλωσε έκπληκτος από το πάθος που έχει βρει στον ολλανδικό βορρά και τα Φρίσλαντ και δήλωσε αισιόδοξος ακόμα και για την κατάκτηση της 4ης θέσης: «Δεν το περίμενα αυτό. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Στην προετοιμασία, παίξαμε εναντίον του Ολυμπιακού και το στάδιο ήταν σχεδόν γεμάτο.

Βλέπεις ακόμη και κόσμο στο κέντρο της Χέρενφεν να σε αναγνωρίζει. Σου λένε «καλό παιχνίδι» ή σε επαινούν. Αυτό είναι πολύ ωραίο . Η Χέρενφεν είναι μικρή, αλλά πολύ όμορφη. Και ναι, ευτυχώς, υπάρχουν και μερικά καλά εστιατόρια. Είμαι πολύ αισιόδοξος για την φετινή μας πορεία, μπορούμε να κατακτήσουμε ακόμα και την 4η θέση».