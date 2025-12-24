Ράφα Μπενίτεθ: Έδωσε... ψήφο εμπιστοσύνης στον Τσάμπι Αλόνσο για την Ρεάλ (vid)

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, σχολίασε την έντονη κριτική που ασκείται στον Τσάμπι Αλόνσο για την παρουσία του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά από μια… ασύλληπτη σεζόν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Τσάμπι Αλόνσο ανέλαβε τα ηνία της Ρεάλ Μαδρίτης, δίχως όμως να δείξει μέχρι τώρα ουσιαστικό έργο, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη κριτική προς το πρόσωπό του.

Το «DAZN» λοιπόν δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Xabi Alonso: The Architect», μέσω του οποίου αρκετές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου παίρνουν θέση για την πορεία του Ισπανού τεχνικού στην «Βασίλισσα».

Ανάμεσά τους και ο προπονητής του «Τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, που έδωσε… ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλόνσο και ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Πιστεύω ότι ο Τσάμπι Αλόνσο έχει την ικανότητα να διαχειριστεί τα αποδυτήρια, χωρίς καμία αμφιβολία».

Μια ενδιαφέρουσα οπτική έδωσε και ο Σεσκ Φάμπρεγας, που ανέφερε ότι: «Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Όλοι αξίζουν να παίζουν. Όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να παίζουν. Όλοι πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Όλοι κοστίζουν 50 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι αγωνίζονται με τις Εθνικές τους ομάδες. Το να διαχειριστείς αυτό, είναι σίγουρα το πιο δύσκολο κομμάτι απ’ όλα».