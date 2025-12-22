Έκτη διαφορετική ομάδα για τον Αντζουλά

Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός που αναδείχθηκε από την ακαδημία του Αστέρα Aktor, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την φινλανδική Ελσίνκι και ανοίγει το κεφάλαιο «Ίνγκολσταντ», η οποία συμμετέχει στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας.

Η ανακοίνωση και η ανάρτηση της Ίνγκολσταντ για τον Γιώργο Αντζουλά που ξεκίνησε από την Τρίπολη, πέρασε από την U-19 της Φιορεντίνα, έπαιξε ακόμα δανεικός στην Κοζέντσα, προτού υπογράψει σε Ούιπεστ (Ουγγαρία) και Ελσίνκι (Φινλανδία):

«Η Ίνγκολστατ ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή για το επερχόμενο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο: τον κεντρικό αμυντικό Γεώργιο Αντζουλά. Ο 25χρονος Έλληνας θα ενταχθεί στον σύλλογο ως ελεύθερος από τη φινλανδική ομάδα της πρώτης κατηγορίας Ελσίνκι την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ως κεντρικός αμυντικός ύψους 1,91 μ., ο Γεώργιος εντυπωσιάζει ιδιαίτερα με την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι και διαθέτει επίσης μεγάλη ποιότητα στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις εθνικές ομάδες υποδομής της Ελλάδας, έλαβε εξαιρετική ποδοσφαιρική εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, στην Φιορεντίνα και απέκτησε εμπειρία πρώτης κατηγορίας στη Φινλανδία, καθώς και νωρίτερα στην Ουγγαρία και την Ελλάδα».