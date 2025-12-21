Ολοκληρώθηκε η επέμβαση του Σαντιάγο Χιμένεθ, τον Φεβρουάριο η επιστροφή του

Ο Μεξικανός επιθετικός της Μίλαν υποβλήθηκε επιτυχώς σε αρθροσκοπική διαδικασία καθαρισμού του δεξιού του αστράγαλο με την επιστροφή του να υπολογίζεται από τον Φεβρουάριο.

Ο 24χρονος Μεξικανός επιθετικός δεν έχει ξεκινήσει όπως θα ήθελε την καριέρα του με τη φανέλα των “ροσονέρι”, καθώς έχει σταθεί επανειλημμένα άτυχος με τους τραυματισμούς από την έναρξη της φετινής σεζόν.

Ο ταλαντούχος επιθετικός τραυματίστηκε στην αρχή της σεζόν σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στην Μπρέντα, με μυϊκό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης για τους επόμενους τρεις μήνες.

51 ημέρες μετά, ο Μεξικανός τραυματίστηκε και πάλι και αποφάσισε να προχωρήσει σε αρθροσκοπική διαδικασία καθαρισμού του δεξιού του αστραγάλου του, με το νέο χρονοδιάγραμμα επιστροφής του, να είναι προγραμματισμένο για τα μέσα Φεβρουαρίου.