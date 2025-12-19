Τι να σου πουν, εσένα όλα αυτά…

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για μια βραδιά που γεννά ΑΕΚτζήδες και δείχνει πόσο μεγάλο είναι αυτό το κλαμπ.

Θαύμα θαυμάτων. Επος. Μυθική βραδιά. Πόσα να πεις, πόσα να καταγράψεις, για να αναδειχθεί το μεγαλείο της ΑΕΚ. Για ακόμα μια φορά, φαίνεται πως η ζωή κάνει κύκλους. Οσα της στερούσε πέρυσι, με εκείνο τον βαρύ και βασανιστικό αργό «θάνατο» που βίωνε, μετατράπηκαν στην τρέχουσα σεζόν σε μια έκρηξη χαράς και συναισθημάτων. Τόσο έντονα, τόσο βαριά, που πραγματικά δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ένας Ενωσίτης που το βράδυ της Πέμπτης δεν τελείωσε το ματς χωρίς βραχνιασμένη φωνή, χωρίς την καρδιά να φτερουγίζει, δίχως να καταλαβαίνει πόσο σπουδαίο είναι όλο αυτό.

Είναι ξεκάθαρο, πως οι μίζεροι, οι στημένοι που περιμένουν καρτερικά στην γωνία για να ρίξουν το δηλητήριο τους, όλοι εκείνοι που αρέσκονται στα λίγα, έχουν χάσει την γη κάτω απ’ τα πόδια τους. Από το βράδυ της Πέμπτης κι έπειτα, δεν σταματούν να ανακαλύπτονται και να συζητιούνται τα αγωνιστικά επιτεύγματα της ΑΕΚ. Η ευρωπαία ΑΕΚ, η ομάδα που σταθερά καταφέρνει να εκπροσωπεί επάξια την χώρα, η ομάδα που δείχνει ικανή για τα πάντα. Ποιος μπορεί να αρνηθεί στον ΑΕΚτζή να πιστεύει σε πρωτάθλημα, κύπελλο και ευρωπαϊκό. Κάποιοι αναζητούσαν μεταφυσικά ζητήματα για να αιτιολογήσουν την επική ανατροπή της ΑΕΚ επί της Κραϊόβα. Δεν χρειάζεται. Οποιος έχει βρεθεί στης Φιλαδέλφειας τα μέρη και γνωρίζει, μπορεί να αντιληφθεί ποια είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται εκεί, κατανοεί πως το ματς με τους Ρουμάνους το πήρε ο κόσμος της ΑΕΚ. Εκείνος που δείχνει έμπρακτα, πως έχει ανακτήσει πίστη και αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Μεγάλη υπόθεση να βρίσκεται πίσω στο σκορ με δύο τέρματα και να πιστεύουν άπαντες πως κάτι θα γίνει.

Ο ηγέτης

Εγινε κάτι. Την σπίθα την έβαλε ο Βίντα. Μεγάλη υπόθεση και για την ΑΕΚ πως καταφέρνει να διαθέτει στο δυναμικό της παίκτες με την προσωπικότητα και τα ηγετικά χαρακτηριστικά του Κροάτη. Ακόμα μεγαλύτερη υπόθεση, πως ο οργανισμός ΑΕΚ κατάφερε να πείσει τον Βίντα για τον νέο ρόλο που θα έχει στην ομάδα. Δεν είναι πλέον βασικός και αναντικατάστατος, αλλά μια δυνατή εναλλακτική επιλογή. Τώρα που δείχνει και εκείνος να έχει αποδεχθεί τον δικό του ρόλο, μπορεί να προσφέρει στην ΑΕΚ πολλά περισσότερα απ’ όσα μπορούσε να φανταστεί κάποιος.

Είναι πολλά εκείνα που έδωσε ο Βίντα στην ΑΕΚ. Είναι η επέμβαση που γλιτώνει την ΑΕΚ από το 0-3, που πιθανότατα θα ήταν καταδικαστικό. Είναι το γκολ που βάζει την φωτιά. Είναι ο πανηγυρισμός του, που ξεσηκώνει όλο το γήπεδο. Είναι η ευκαιρία που κάνει – σε σετ παιχνίδι μάλιστα – με την κεφαλιά ανάμεσα σε δύο παίκτες μετά την σέντρα του Πενράις. Είναι το πέναλτι που κερδίζει και ολοκληρώνει μια μαγική ανατροπή. Είναι η σχεδόν άψογη αμυντική του συνεισφορά, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο.

Fight, believe and never give up

Οσα κάνει η ΑΕΚ δεν είναι πλέον δείγμα ενός και δύο αγώνων. Είναι μια ομάδα που έχει την δική της ποδοσφαιρική πρόταση, έναν προπονητή που δουλεύει τα ματς και βρίσκει λύσεις, ακόμα και όταν δείχνουν τα πάντα να βρίσκονται στο όριο. Γιατί ο Νίκολιτς πήγε κόντρα στην Κραϊόβα έχοντας στον πάγκο τον Ελίασον και τον Κουτέσα που μπορούσαν να παίξουν για λίγο, τον Γκρούγιτς και τον Πενράις, τον Κοσίδη, τον Χρυσόπουλο και δύο τερματοφύλακες. Αλλά ακόμα κι έτσι, ανακάτεψε την τράπουλα, βρήκε αυτό που ήθελε.

Η ΑΕΚ πιστεύει. Μπαίνει στο γήπεδο, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος και θεωρεί πως μπορεί να κάνει τα πάντα. Να παλέψει, να παίξει, να χάσει ή να κερδίσει, αλλά να τα δώσει όλα μέσα στο γήπεδο. Fight, believe and never give up. Μονομάχοι, με πίστη, που ποτέ δεν το βάζουν κάτω. Γιατί αυτή είναι η ΑΕΚ. Μαχήτρια. Κόντρα σε όλους. Σε όσους τους αρέσει, σε όσους ξινίζουν τα μούτρα τους, σε όσους δεν σταματούν να την λατρεύουν κάθε μέρα και περισσότερο. Μια βραδιά σαν τη χθεσινή, ισοδυναμεί με πολλές άλλες αδιάφορες και ρουτινιάρικες.

Δεν ξέρουν με ποιον έμπλεξαν

Όταν κοιτάς στην θάλασσα και στον ουρανό, δεν υπάρχουν όρια. Ο Ηλιόπουλος είπε για το σύμπαν. Πιστεύει σ’ αυτό. Πιστεύει στην δύναμη του σύμπαντος. Αλλά πιστεύει και στον εαυτό του. Στους ανθρώπους που επιλέγει για να είναι συνεργάτες του, στην δική του θέληση για τη νίκη. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ δεν μπήκε στο ποδόσφαιρο για να παίξει, αλλά για να νικήσει. Με τον δικό του τρόπο. Όπως είπε ξεκάθαρα, δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν και τίποτα να του σταθεί εμπόδιο. Δεν ξέρουν με ποιον έμπλεξαν. Γιατί έμπλεξαν.

Το ποδόσφαιρο θα αλλάξει. Όπως συνέβη και στο παρελθόν, όταν υπήρχαν καθεστωτικές καταστάσεις. Με τον τρόπο της ΑΕΚ. Είναι δεδομένο, πως ακόμα και τώρα κάποιοι θα λοιδορήσουν. Το έκαναν πέρυσι με το πάρκινγκ, με την επίθεση στο «Καραϊσκάκης», με τις επιλογές στελεχών, στην υπόθεση του Λανουά. Όλα (τους) γύρισαν μπούμερανγκ. Για να δούμε που θα βγάλει όλο αυτό. Στο τέλος πάντως, αρχίζετε να υποψιάζεστε τι θα συμβεί. Ο καθένας τον δρόμο του και η ΑΕΚ στις επιτυχίες. Γιατί όπως λέει και το σύνθημα, τελεία και παύλα, ΑΕΚ είσαι τα πάντα!