ΑΕΚ: Όλες οι δράσεις και τα happenings της Χριστουγεννιάτικης γιορτής (pic)

Μια ξεχωριστή εκδήλωση θα λάβει χώρα την Κυριακή 21/12, πριν από το τελευταίο ματς του 2025 με τον ΟΦΗ, στην OPAP Arena, καθώς η ΠΑΕ ΑΕΚ πραγματοποιεί την Χριστουγεννιάτικη γιορτή της. Διαβάστε για όλες τις δράσεις και τα happenings που θα υπάρξουν.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή της ΠΑΕ ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την ερχόμενη Κυριακή, που θα είναι ανοικτή για όλους, θα είναι γεμάτη happenings και εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους, με παιχνίδια, διαγωνισμούς, face painting, με γράμματα στον Αη Βασίλη και με το Δέντρο των Ευχών.

Στον περιβάλλοντα χώρο της OPAP ARENA τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις εξής δράσεις της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ:

Connect Autism – Iasis at Centro (16.00-20.00)

Μια δημιουργική και γιορτινή δραστηριότητα όπου τα παιδιά μπορούν να μεταμορφωθούν σε χριστουγεννιάτικους ήρωες και παραμυθένια πλάσματα — από ξωτικά, ταρανδάκια και Άγιους Βασίληδες μέχρι αστέρια και χιονονιφάδες. Με ασφαλή χρώματα και απαλά πινέλα, το face painting ενισχύει τη φαντασία, την αυτοέκφραση και το παιχνίδι ρόλων, δημιουργώντας χαμόγελα και μια ζεστή, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.



Goal of Wishes – Σκοράρω για την Ευχή μου (17.00-19.00)

Μια διαδραστική και συμβολική δράση όπου τα παιδιά γράφουν την ευχή τους για τη νέα χρονιά, τη «σκοράρουν» σε μια μικρή εστία και αποχωρούν με ένα θετικό μήνυμα. Η δραστηριότητα συνδυάζει κίνηση, παιχνίδι και συναισθηματική έκφραση, προάγοντας τη χαρά και τη συμμετοχή.

Christmas Challenge Wall (18.00-20.00)

Ένα ομαδικό, δημιουργικό παιχνίδι με μικρές χριστουγεννιάτικες προκλήσεις ζωγραφικής και γραφής με χρονικό περιορισμό. Στόχος είναι η διασκέδαση, η αυθόρμητη έκφραση και η ενεργή συμμετοχή όλων, χωρίς άγχος ή «σωστό–λάθος», μέσα σε ένα γιορτινό και φιλικό πλαίσιο.

Γράμματα στον Άγιο Βασίλη (16.00-20.00)

Μια τρυφερή και δημιουργική δραστηριότητα όπου τα παιδιά μπορούν να γράψουν ή να ζωγραφίσουν την ευχή τους και να τη στείλουν στον Άγιο Βασίλη. Ενισχύει τη φαντασία, τη συναισθηματική έκφραση και τη δημιουργικότητα, δίνοντας χώρο στη μαγεία των γιορτών.

Το Δέντρο των Ευχών (16.00-18.00)

Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο γεμάτο ευχές, χρώματα και χαμόγελα. Παιδιά και συνοδοί γράφουν ή ζωγραφίζουν κάτι που τους κάνει χαρούμενους και το τοποθετούν στο δέντρο, δημιουργώντας συλλογικά ένα σύμβολο αισιοδοξίας, σύνδεσης και γιορτινής ατμόσφαιρας.

Επίσης, σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα «τρέχει» μία δράση για την ενδυνάμωση των γυναικών, κατά την οποία το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει δέκα σπουδαίες γυναίκες από διαφορετικούς τομείς μέσα από εκτυπωμένες εικόνες και συνοδευτικά κείμενα. Παράλληλα, θα υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων και υλικά για τη δημιουργία καρτών, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γράφουν χριστουγεννιάτικες ευχές και θετικά μηνύματα ισότητας.