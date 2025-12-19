ΜΜΕ Σερβίας για την ανατροπή της ΑΕΚ: «Η Αθήνα σε… έκσταση με ήρωα τον Γιόβιτς»!

Η ΑΕΚ «τρέλανε» και τους Σέρβους με την επική ανατροπή της επί της Κραϊόβα.

Στην γειτονική χώρα στέκονται στον τρόπο με τον οποίο η Ένωση έφτασε στην σπουδαία επικράτηση που την στέλνει ως τρίτη στους «16» του Conference League αλλά και στους Μάρκο Νίκολιτς - Λούκα Γιόβιτς, κάνοντας λόγο για μια απίστευτη εξέλιξη που μετέτρεψε το 0-2 των Ρουμάνων σε 3-2.

Η ιστοσελίδα «Srbija danas» επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Μια απίστευτη ανατροπή από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Λούκα Γιόβιτς ήταν αυτός που σφράγισε τον θρίαμβο», ενώ η «in4s» επισημαίνει: «Ο Γιόβιτς ήταν ο ήρωας της ομάδας του Νίκολιτς! Η ΑΕΚ ανέτρεψε τα δεδομένα και κέρδισε με γκολ των Ντομαγκόι Βίντα, Ντέρεκ Κουτέσα και του Λούκα Γιόβιτς από το σημείο του πέναλτι». Η «novosti» τονίζει από την πλευρά της με θαυμασμό: «Τι κάνει ένας Σέρβος; Βάζει την Αθήνα σε μια έκσταση», έχοντας φωτογραφία τον Λούκα Γιόβιτς που με το πέναλτι στο φινάλε διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

«Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ προκρίθηκαν στους 16 του Conference League, αφού νίκησαν χθες το βράδυ την Κραϊόβα με 3-2 εντός έδρας στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής. Η Κραϊόβα προηγήθηκε με 2-0 αλλά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέτρεψε τα πράγματα και έφτασε στη νίκη. Η ΑΕΚ πήρε την τρίτη θέση στην κατάταξη του Conference League», καταλήγουν οι Σέρβοι.