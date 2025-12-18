Μπετανκόρ: «Γκολάρα» κόντρα στη Θέλτα - Στους «16» του Κυπέλλου Ισπανίας η Αλμπαθέτε (vid)

Η Αλμπαθέτε, η οποία μετέχει στη Segunda Division έκανε την έκπληξη στο Κύπελλο Ισπανίας αποκλείοντας την Θέλτα στα πέναλτι (2-2 κ.α., 3-0 πεν.) με τον Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος αγωνίζεται με την μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό να ανοίγει το σκορ.

Ο Ισπανός φορ έπειτα από εξαιρετική κάθετη μπαλιά του Λορένθο κατάφερε στο 18΄ με μια εντυπωσιακή κούρσα να πλασάρει εύστοχα από το ύψος του πέναλτι.



Τούτο ήταν το τέταρτο φετινό γκολ για τον πρώην φορ του Πανσερραϊκού, ο οποίος αρχίζει να βρίσκει τον εαυτό του έχοντας σκοράρει μεταξύ άλλων τρία γκολ στο πρωτάθλημα της Β΄ Ισπανίας.



Δείτε το γκολ του Μπετανκόρ (0'15'').