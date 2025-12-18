Μπετανκόρ: «Γκολάρα» κόντρα στη Θέλτα - Στους «16» του Κυπέλλου Ισπανίας η Αλμπαθέτε (vid)

Ο Ισπανός φορ έπειτα από εξαιρετική κάθετη μπαλιά του Λορένθο κατάφερε στο 18΄ με μια εντυπωσιακή κούρσα να πλασάρει εύστοχα από το ύψος του πέναλτι.
Τούτο ήταν το τέταρτο φετινό γκολ για τον πρώην φορ του Πανσερραϊκού, ο οποίος αρχίζει να βρίσκει τον εαυτό του έχοντας σκοράρει μεταξύ άλλων τρία γκολ στο πρωτάθλημα της Β΄ Ισπανίας.
Δείτε το γκολ του Μπετανκόρ (0'15'').
Ο Ισπανός φορ έπειτα από εξαιρετική κάθετη μπαλιά του Λορένθο κατάφερε στο 18΄ με μια εντυπωσιακή κούρσα να πλασάρει εύστοχα από το ύψος του πέναλτι.
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