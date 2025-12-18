Ο Μπάγεβιτς κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ το 1977

Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς στις 18 Δεκεμβρίου 1977 αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την ΑΕΚ, κόντρα στην Καστοριά για το πρωτάθλημα.

Το παιχνίδι ήταν στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς (στη φωτογραφία με Πούσκας και Σταματιάδη από φιλικό με τη Νότιγχαμ ένα χρόνο αργότερα), αγωνίστηκε βασικός υπό τις οδηγίες του Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι. Το βαρύ τερέν και το άγχος της πρώτης εμφάνισης δεν του επέτρεψαν να δείξει το ταλέντο του.

Το παιχνίδι είχε κριθεί από πέναλτι του Τάσου Κωνσταντίνου στο 41’.

Ο «Ντούσκο» σε ηλικία 29 ετών είχε αποκτηθεί από τη Βέλεζ Μόσταρ, όπου αγωνιζόταν από το 1966. Στην Ελλάδα από το 1977 φόρεσε τα κιτρινόμαυρα έως το 1981 και ολοκλήρωσε την καριέρα του το 1983, επιστρέφοντας στη Βοσνία.

Ο απολογισμός του με την κιτρινόμαυρη φανέλα: 65 γκολ σε 106 εμφανίσεις πρωταθλήματος, πρώτος σκόρερ του επαγγελματικού πρωταθλήματος το 1981 με 25 γκολ και κορυφαίες στιγμές όπως το ιστορικό 6-1 επί της Πόρτο στο Κύπελλο Πρωταθλητριών (1978-79).