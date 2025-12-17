Πρωτιά για Παυλίδη σε συμμετοχές μέσα στο 2025 - Στη λίστα και ο Τζόλης!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Χρήστος Τζόλης κατέγραψαν μεγάλο αριθμό συμμετοχών μέσα στο 2025. Στην πρώτη θέση ο άσος της Μπενφίκα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ποδοσφαιρικού παρατηρητηρίου CIES.

Σε πρόσφατη έρευνα, το CIES κατέγραψε όλους τους ποδοσφαιριστές διεθνώς, εξετάζοντας τον αριθμό των συμμετοχών και τα συνολικά λεπτά που αγωνίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Στην κορυφή της λίστας των συμμετοχών βρέθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο επιθετικός της Μπενφίκα, μαζί με τον Βιτίνια της Παρί Σεν Ζερμέν, κατέγραψαν τις περισσότερες εμφανίσεις παγκοσμίως μέσα στη χρονιά, φτάνοντας τα 72 παιχνίδια. Αμέσως μετά ακολουθούν ο Τζούνιορ Αλόνσο της Ατλέτικο Μινέιρο και ο Χανς Βανάκεν της Κλαμπ Μπριζ, με 70 αγώνες.

Ιδιαίτερα υψηλή θέση κατέλαβε και ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός βρέθηκε στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά τα λεπτά συμμετοχής, έχοντας συνολικά 5.612 λεπτά δράσης. Πάνω από εκείνον βρίσκονται οι Κουκουρέγια, Τεσίγιο, Βιτίνια, Μέχελε, Οταμέντι, Βανάκεν και Τζούνιορ Αλόνσο.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη συνέπεια και την αντοχή των δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αποτελούν βασικά γρανάζια των ομάδων τους.