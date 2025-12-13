Τα δοκάρια έβαλαν διπλό... στοπ στην Κηφισιά, 0-0 με Αστέρα Τρίπολης

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στη Νεάπολη με την ανώτερη Κηφισιά να έχει δύο δοκάρια (Πόμπο 44΄- Τεττέη 66΄) κι εν τέλει να κολλάει στο…μηδέν (0-0) κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Οι γηπεδούχοι είχαν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους απ΄το ξεκίνημα της αναμέτρησης κι έχασαν την πρώτη καλή ευκαιρία στο 5΄όταν ο αμαρκάριστος Ποκόρνι σούταρε και μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος.

Οι Αρκάδες «απάντησαν» στο 17΄με τον Τριανταφυλλόπουλο να μην προλαβαίνει από θέση βολής να πιάσει την προβολή όπως θα ήθελε έπειτα από φάουλ του Μακέντα.

Δοκάρι ο Πόμπο

Η Κηφισιά «άγγιξε» το γκολ στο 44΄. Σε εκτέλεση φάουλ ο Αντόνισε πάτησε την μπάλα στον Πόμπο που σούταρε δυνατά και βρήκε το δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου με τον Σιμόν να μην μπορεί στην επαναφορά από κοντά να βρει στόχο.

Σούπερ ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 52΄ να πάρουν το…τιμόνι του αγώνα στα χέρια τους.

Ο Παντελίδης με όμορφη ατομική ενέργεια πέρασε δύο αντιπάλους και σούταρε με το αριστερό μέσα από την περιοχή με τον Παπαδόπουλο να επεμβαίνει καίρια και να κρατάει ανέπαφη την εστία του.

Στο 73΄ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να απειλήσουν με πλασέ του Μακέντα από πλεονεκτική θέση που μπλόκαρε ο Ραμίρεζ.

Βάσει της συνολικής εικόνας του αγώνα αν μία ομάδα άξιζε τη νίκη αυτή ήταν η Κηφισιά που σε δύο περιπτώσεις στάθηκε άτυχη (με τα ισάριθμα δοκάρια) και δεν κατάφερε να...ξεκλειδώσει την εστία της αρκαδικής ομάδας που η καλύτερη στιγμή της στο παιχνίδι ήταν η ευκαιρία του Μακέντα (73΄)

Ο διαιτητής Πολυχρόνης (Πιερίας) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Τριανταφυλλόπουλο, Αμανί, Οκόχ.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρουσί (18΄Μαϊντάνα), Πέρεθ, Αμανί (65΄Βιγιαφάνιες), Πόμπο, Αντόνισε (84΄Σόουζα Τζ.), Παντελίδης, Τεττέη.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (60΄Τζανδάρης), Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης (72΄Χαραλαμπόγλου), Μεντιέτα (60΄Γιοακίνι), Κέτου, Μακέντα (84΄Οκόχ).