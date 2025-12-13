Χωρίς Τσέριν κόντρα στον Βόλο ο Παναθηναϊκός!

Ο Άνταμ Τσέριν ταλαιπωρείται από ίωση κι έτσι έμεινε εκτός αποστολής για το αυριανό ματς του Παναθηναϊκού με τον Βόλο.

Ο Σλοβένος χαφ ταλαιπωρείται από ίωση, απουσίασε από την σημερινή προπόνηση της ομάδας του και φυσικά έμεινε εκτός αποστολής, κάτι που ισχύει και για τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, αφού αποβλήθηκε στην αναμέτρηση της Λάρισας.

Από εκεί και πέρα, οι Σάντσες και Πελίστρι έκαναν ατομικό πρόγραμμα, ενώ με θεραπεία και ατομικό συνέχισε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Βόλο (14/12, 21:00).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική, ακολούθησε εξάσκηση στις στατικές φάσεις και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία κι ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Τσέριν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.

Ο Μλαντένοβιτς είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής».