Μπενίτεθ: «Θέλουμε να κερδίσουμε, θα κάνουμε τα πάντα»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έστειλε το δικό του μήνυμα για το αποψινό ματς με την Βικτόρια Πλζεν, τονίζοντας πως οι «πράσινοι» θα κάνουν τα πάντα για τη νίκη.

Ο Ισπανός τεχνικός γνωρίζει καλά τόσο την δυσκολία του σημερινού αγώνα, όσο και την σημασία που έχει για τον σύλλογο η ευρωπαϊκή του παρουσία.

Τόνισε λοιπόν πως οι «πράσινοι» θα κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν ένα θετικό αποτέλεσμα, ενώ μίλησε με καλά λόγια και για τους Τσέχους.

Αναλυτικά το μήνυμά του στο MatchDay Mag της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Αυτή η στιγμή είναι για να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από όλους. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θέλουμε να κερδίσουμε, θα κάνουμε τα πάντα γι’ αυτό. Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον σύλλογο και ο πρόεδρος βοηθάει σ’ αυτό. Θα χρειαστούμε χρόνο. Όταν χάνουμε ή όταν δεχόμαστε ένα γκολ στο τέλος, απογοητευόμαστε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη. Πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε. Μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να βελτιωθούμε, αλλά θα το κάνουμε. Η Βικτόρια είναι μια καλή ομάδα, τρέχει πολύ, έχει μεγάλη επιθετικότητα, κάνει καλές αντεπιθέσεις. Ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Θα είναι δύσκολο, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε».