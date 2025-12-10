Για την 6η αγωνιστική του Champions League ο Άγιαξ κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι με την Καραμπάγκ, να κάνει την έκπληξη και να πάρει μια νίκη ελπίδας (2-4).

Η ολλανδική ομάδα όχι μόνο γλύτωσε τα χειρότερα αλλά κατάφερε να πάρει το τρίποντο και να έχει μια μικρή ελπίδα για την συνέχεια της League Phase με 2 παιχνίδια να απομένουν για την ολοκλήρωσή της.

Οι Αζέροι, συνέχισαν την παράδοση που τους θέλει να μην νικάνε ολλανδική ομάδα και έχασαν μια μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσουν από τώρα την συμμετοχή τους στα νοκ άουτ.

Ο αγώνας

Με το καλησπέρα η Καραμπάγκ μπήκε μπροστά στο σκορ και έβαλε δύσκολα στον Άγιαξ στο βροχερό Αζερμπαϊτζάν.

Ο Καμίλο Ντουράν πρόλαβε την έξοδο του Γιάρος μετά από μια ασυνεννοησία της άμυνας των Ολλανδών και με το αριστερό έκανε ένα υποδειγματικό πλασέ περνώντας την μπάλα πάνω από τον Τσέχο τερματοφύλακα για το 1-0 στο 10'.

Οι παίκτες του Άγιαξ πάλεψαν κατευθείαν μέσα από τους χώρους που έδινε ο αντίπαλος τους να βρουν την ισοφάριση, αλλά τα σουτ δεν είχαν την κατάληξη που θα ήθελαν.

Η Καραμπάγκ με την σειρά της έψαχνε ένα δεύτερο γκολ πριν το 20', με το παιχνίδι να είναι αρκετά ανοιχτό στον χώρο του κέντρου.

Μετά τα πρώτα 20 λεπτά, ο Άγιαξ πάλεψε να χαμηλώσει το τέμπο και να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του ώστε να ψάξει πιο συγκεντρωμένες επιθέσεις, βλέπουμε ότι η αντίπαλος του άφηνε χώρους έξω από την περιοχή.

Ωστόσο οι Αζέροι έβρισκαν με την σειρά του τα κενά του Αίαντα και με αντεπιθέσεις αποτελούσαν την εστία του Γιάρος για ένα νέο γκολ.

Ο Άγιαξ στο 38' βρήκε την λύση μετά από αρκετές προσπάθειες, αφού ο Στέουρ έδωσε την πάσα στον Ντόλμπεργκ και εκείνος με σουτ έξω από την περιοχή, νίκησε τον Κοχάλσκι για το 1-1.

Με την έναρξη του δευτέρου σαρανταπενταλέπτου, η Καραμπάγκ πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ.

Στο 47' ο Μεντίνα έδωσε την πάσα στον Ζαρκουλίεφ, εκείνος με την σειρά του γύρισε την μπάλα στον Σίλβα και εκείνος μέσα από την περιοχή και το ύψος του πέναλτι έκανε το 2-1 με ένα δυνατό σουτ.

Ο Άγιαξ απείλησε ένα λεπτό αργότερα με τον Ντόλμπεργκ, αλλά ο Κοχάλσκι του είπε ένα μεγάλο «όχι» και κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του.

Το παιχνίδι είχε τον ίδιο ρυθμό με το πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες άφηναν αρκετούς χώρους η μια στην άλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχείς επιθέσεις.

Μετά την συμπλήρωση μιας ώρας, η Καραμπάγκ θεώρησε πως δεν είχε λόγο να συνεχίσει στο ίδιο υψηλό τέμπο, αφού ο Άγιαξ αδυνατούσε να εκδηλώσει ολοκληρωμένη επίθεση.

Ο Αίαντας όμως βρήκε την λύση με τον Όσκαρ στο 79' και έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα, κάνοντας το 2-2, τιμωρώντας τους Αζέρους για την χαλάρωσή τους.

Λίγα λεπτά μετα (82'), ο Γκάι έκανε την ανατροπή και έδωσε στην ομάδα του το προβάδισμα.

Στο 90' η ολλανδική ομάδα ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον καλύτερο τρόπο, με τον Όσκαρ Γκλουκ να βάζει δεύτερο προσωπικό γκολ, να κάνει το 2-4, και να δίνει την νίκη που έψαχνε ο Άγιαξ εδώ και πέντε αγωνιστικές, παίρνοντας την κατάλληλη ψυχολογία για τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια, στα οποία θα κυνηγήσουν ένα μικρό «θαύμα».