Γραφικότητες, πιέσεις και μία καινούργια προσπάθεια

Όσα περισσότερα γκολ βάζεις, τόσες λιγότερες είναι και οι ανακοινώσεις. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας

Παράπονο από τον Ζίφκοβιτς δεν μπορώ να έχω. Του έκατσαν δύο φάσεις που χρειάστηκε να δαπανήσει αρκετή ενέργεια από αυτή που του είχε απομείνει παίζοντας σαν σκυλί του πολέμου από την αρχή του αγώνα.

Παράπονο δεν έχω και από τον Ντεσπότοφ και τον Μπάμπα που δεν βρήκε σωστά ο ένας τον άλλο σε μία φάση που με λίγο καλύτερη σέντρα το τεμάχιο θα είχε καταγραφεί.

Παράπονο έχω γιατί ο μόνος τρόπος να σταματήσουν να κάνουν γραφικότητες, είναι να γράψει πολλά το κοντέρ. Στα πέντε, δύσκολα να βρεις την ψυχή να κάνεις κλίμα.

Αυτές οι αντιδράσεις των ηττημένων μετά το παιχνίδι, κυρίως του πρωταθλητή δικαστηρίων Μανόλο Χιμένεθ, ήταν λίγο υπερβολικές μπορώ να πω. Σα να έχασαν κανένα πριμ ένα πράμα. Ευτυχώς για αυτούς δεν συμμετέχουν μία εβδομάδα μετά σε τελικό κυπέλλου.

Έχει πλάκα που διαμαρτύρονται στον Άρη για πράγματα που όταν τα έκαναν οι ίδιοι – και χειρότερα – τα θεωρούσαν φυσιολογικά. Ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα, έχασε στο Βικελίδης 1-0 με πέναλτι που έδωσε ο Ολλανδός Νιλχαουζ, σε φάση που ο Πασχαλάκης μάλλον βρίσκει πρώτος τη μπάλα στη μονομαχία με τον Μπερτόλιο.

Για τη φάση του Ιβάνουσετς, ας μη μετρήσω τις καρατιές που δίνουν σε κάθε παιχνίδι στο Βικελίδης, με τις κόκκινες γενικά να είναι συντριπτικά υπέρ τους. Αν η φάση ήταν ανάποδα και δεχόντουσαν κόκκινη, τρεις ανακοινώσεις μέχρι το ημίχρονο θα είχαμε.

Γενικά πάντως βλέπω μία ανάγκη να υποστηριχτεί αυτή η επιλογή ανακοινώσεων από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Οι πρώτοι, ήθελαν ελίτ και όχι Γερμανούς, αλλά όταν ο ελίτ έπαιξε ως τέτοιος, δεν τους άρεσε. Οι άλλοι ενοχλούνται όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει πέναλτι, ξέχωρα αν οι ίδιοι έχουν πάρει κάποια επειδή φύσηξε ο άνεμος. Αν και γενικά, είναι προφανές πως όταν μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία, στο μυαλό του δεν έχει το πως θα σταματήσει να παίρνει ο ανταγωνιστής τα αυτονόητα, αλλά το πως ο ίδιος θα συνεχίζει να τα παίρνει επειδή φύσηξε.

Η φάση χρειάζεται ψυχραιμία γιατί είναι αν μη τι άλλο γραφικό να είσαι μεγάλο κλαμπ του μπιγκ 4 και να επικαλείσαι ανακοινώσεις του Καρυπίδη και του Μπέου για να αναδείξεις πως υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα αφορά καθαρά το παιχνίδι εξουσίας και πίεσης προς την ΚΕΔ για να πάρουν ότι περισσότερο μπορούν. Όμως έτσι δεν θα φτάσουμε μέχρι το τέλος, τη στιγμή που άπαντες παραδέχονται πως η βαθμολογία λέει ουσιαστικά την αλήθεια.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μία πολύ μυστήρια φάση τώρα με όλους στα κόκκινα. Ο Γιακουμάκης είναι δύσκολα για τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν, ο Μιχαηλίδης θα είναι καλά μετά τη διακοπή. Το ευχάριστο είναι πως η ομάδα είναι καλά. Και μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και με τον Μύθου λέω εγώ.

Με το που βγήκε εκτός ο Μιχαηλίδης, ο Λόβρεν δήλωσε το βροντερότερο παρόν από την ημέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Οδοστρωτήρας κανονικός, πειστικός όσο δεν πάει. Απίστευτα καλός σε ένα παιχνίδι απαιτήσεων, ακύρωσε ότι προσπάθησαν να κάνουν οι αντίπαλοι.

Όταν χτύπησε ο Ντέλιας, ο Τάισον αντιλήφθηκε πως πρέπει να βγει και αυτός μπροστά. Ο ΠΑΟΚ από τη μέρα που βγήκε στα πιτς ο Ντέλιας, αν δεν είχε δεχτεί εκείνο το κρύο γκολ από την Μπραν, θα είχε πετύχει το απόλυτο. Ακόμα και εκείνο βέβαια, έπαιξε έναν ρόλο. Δεν ξαναείδαμε τον Τσάλοφ να παίζει. Θα τον δούμε μάλλον αναγκαστικά τώρα, αλλά απομένει πολύ λίγο ακόμη.

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