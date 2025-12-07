«Μη στοχοποιείτε τα παιδιά», παλεύουν να μπουν στην... 4άδα!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για το πράσινο ρόστερ που δεν πρόκειται να αλλάξει εάν δεν... το αλλάξουν συθέμελα! Και δύο υστερόγραφα για Γιακουμάκη και Πινέδα.

Θυμάμαι πόσα διάβασα εδώ μέσα επειδή μετά το χαμένο ματς του Παναθηναϊκού στον Βόλο έγραψα το αυτονόητο, δηλαδή ότι με αυτό το ρόστερ δεν μπορεί να πάει πουθενά και ότι θέτει σε κίνδυνο ακόμη κι αυτόν τον Ράφα Μπενίτεθ, έναν σπουδαίο προπονητή με παράσημα στην καριέρα του.

Όταν μάλιστα ακολούθησε ένα καλό σερί (μέσα σε αυτό και η νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ) ήρθε και το... ξέσπασμα: "Και τώρα Βέργη, εσύ που απαξίωνες το ρόστερ, τι έχεις να πεις;"

Αρκετοί έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι για πέταμα. Αλλά δεν είναι και για πρωτάθλημα. Υποτίθεται ότι ο Βιτόρια και ο Παπαδημητρίου γι αυτό το έχτισαν το περασμένο καλοκαίρι: για να διεκδικήσει τον τίτλο. Για την ώρα παλεύει να βρει θέση στην πρώτη 4άδα και βρίσκεται στο -15 (με ματς λιγότερο) από την κορυφή με τη συμπλήρωση του πρώτου γύρου!!!

Για να χτυπήσει το πρωτάθλημα μια μεγάλη ομάδα δεν αρκεί να έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Πρέπει να διαθέτει προσωπικότητες οι οποίες βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα. Κυρίως πρέπει να έχει παίκτες που δε λυγίζουν στην πίεση και δεν κάνουν αλλεπάλληλα "δώρα" σε κάθε αντίπαλό τους. Ο,τι δηλαδή... δεν συμβαίνει στον Παναθηναϊκό.

Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ συναγωνίστηκαν πολλοί για το βραβείο πρώτης αντρικής γκάφας. Ο Τουμπά, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Γέντβαϊ, ο Ντραγκόφσκι.

Στο παιχνίδι της AEL FC Arena υπήρξε ξεκάθαρος... νικητής: Φιλίπ Μλαντένοβιτς. Δύο γκολ "δώρισε" στην αντίπαλο του Παναθηναϊκού, τι άλλο να έκανε για να μην νικήσει η ομάδα του η οποία δέχτηκε -εξαιτίας του- την ισοφάριση στο 99ο λεπτό; Τραβούσε από τη φανέλα τον Πασά τόση ώρα, όση ακόμη και μικρό παιδί στο var θα έδινε πέναλτι...

Άντε να προσφερθεί και το "βραβείο" β' αντρικού ρόλου στον Τετέ, ο οποίος στο 88' κατάφερε να μη σκοράρει σε ανεπανάληπτο τετ α τετ. Θα γινόταν το 1-3 και ο Μλαντένοβιτς (ή όποιος άλλος) δεν θα προλάβαινε να κάνει ακόμα δύο γκάφες!

Ξέρετε, η καινούργια "καραμέλα" που κυριαρχεί στα social -και στα μηνύματα που δέχονται sites και εκπομπές- είναι "Μην στοχοποιείτε" τον τάδε ποδοσφαιριστή. Δυσκολεύονται, προφανώς, κάποιοι να κατανοήσουν το προφανές: Όταν ασκείς κριτική σε επαγγελματία για πεπραγμένα στη δουλειά του (όχι για την προσωπική του ζωή), δεν τον στοχοποιείς. Τον κριτικάρεις για όσα κάνει (ή δεν κάνει σωστά), στον χώρο εργασίας του που είναι το γήπεδο.

Δηλαδή αν πούμε ότι ευθύνεται ο Μλαντένοβιτς για το γεγονός ότι "κάηκε" ο Παναθηναϊκός στη Λάρισα τον... στοχοποιούμε; Μάλλον να γράφουμε ότι έφταιξε η... φανέλα του Πασά η οποία έχει από κατασκευής "ελάττωμα" να ξεχειλώνει εύκολα!

Αν ήταν μία ή δύο οι γκάφες, θα μπορούσες να πεις "συμβαίνει". Ή είναι σύμπτωση. Τίποτα από τα δύο δεν υφίσταται. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι με το συγκεκριμένο ρόστερ το τριφύλλι δεν έχει τύχη ακόμη κι αν στον πάγκο του καθίσουν ο Μπενίτεθ, ο Γκουαρδιόλα και ο Κλοπ μαζί, είναι δικαίωμά του να εθελοτυφλεί.

Ο Ράφα δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και πάλευε να καταλάβει πως η ομάδα του έκανε μαζεμένες τόσες ατομικές γκάφες στα δύο τελευταία παιχνίδια. Η φράση "αυτή η στάνη, αυτό το τυρί βγάζει" θαρρώ κολλάει γάντι στην περίπτωση.

Ο Παναθηναϊκός κάνει μια καινούργια, πολύ αξιόλογη προσπάθεια, με αλλαγές προσώπων και σημαντικές προσθήκες σε όλα τα πόστα. Για να υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια, πρέπει να αλλάξει συθέμελα και το ρόστερ του. Να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές σε κάθε γραμμή, όχι μόνο ικανοί με τη μπάλα, αλλά έτοιμοι να ανταποκριθούν στην πίεση που απαιτεί ο πρωταθλητισμός.

Κι επειδή η σεζόν για το τριφύλλι δεν έχει τελειώσει -υπάρχει η 4αδα για τα πλέι οφ, το κύπελλο και φυσικά η Ευρώπη- νομίζω πως ΚΑΙ το ματς της Λάρισας έδειξε σε όλο τον οργανισμό ότι οι μεταγραφές της χειμερινής περιόδου ΠΡΕΠΕΙ να είναι σίγουρα περισσότερες απ΄όσες είχαν αρχικά υπολογίσει. Και 7-8 να μου πει κάποιος αύριο ότι θα γίνουν μόνο υπερβολικό δεν θα τον θεωρήσω. Το αντίθετο...

ΥΓ1: Για τον Γιώργο Γιακουμάκη έγραψα πριν από λίγες μέρες στο SDNA και δεν έχω να προσθέσω ούτε λέξη. Η αποθέωση που γνώρισε στην Τούμπα τη στιγμή της αλλαγής ήταν η πιο δίκαιη ανταμοιβή του για όσα πρόσφερε ξανά στον ΠΑΟΚ (Μαζί με τον έφηβο Τάισον και τον ηγέτη Ζίβκοβιτς, τον οδήγησαν στη νίκη επί του Αρη).

ΥΓ2: Εδώ και καιρό ο Ορμπελίν Πινέδα είναι ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕΚ. Είναι, ξανά, ο Πινέδα της πρώτης του σεζόν, δηλαδή ο καλύτερος χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος. Στο ματς με τον Ατρόμητο το "φώναξε" και πάλι!