Επίδειξη ισχύος από τον ΠΑΟΚ που υπέταξε όμορφα κι άνετα τον Άρη, σε ένα ντέρμπι μόνο στα χαρτιά. Στην ουσία, επιβλητικό τρίποντο (3-1) για τον Δικέφαλο που έχει… μάτια μόνο για την κούπα!

Στην Τούμπα θα ήταν διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε σε κανένα σημείο του αγώνα τον Άρη να πάρει «ανάσες» και να πιστέψει ότι μπορεί να του κόψει δρόμο στη... μάχη για το πρωτάθλημα. Πολύ ανώτερος ο Δικέφαλος υπέταξε το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ με 3-1, σε ένα ματς αποθέωσης για τον... αειθαλή Τάισον και τον killer Γιακουμάκη.

«Κλάσικο» Θεσσαλονίκης, Μέρος Β'.

Μόλις τέσσερις ημέρες μετά την πρώτη τους εφετινή συνάντηση για το Κύπελλο στο «Κλ.Βικελίδης», ΠΑΟΚ και Άρης αντάμωσαν ξανά, αυτήν την φορά στην Τούμπα, για την 13η αγωνιστική της Super League. Με... νέα πρόσωπα, αλλά κοινό μοτίβο οι δύο ομάδες διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Οι ασπρόμαυροι ήθελαν τη νίκη για να παραμείνουν σε επαφή με την κορυφή και οι δε κίτρινοι, υπό ασφυκτική πίεση, για αποτέλεσμα καθώς έχει χαθεί πολύτιμος έδαφος.

Κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Γίρι Παβλένκα, όπως αντίστοιχα και ο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Μπάμπα να διατηρείται στ΄αριστερά. Χωρίς τον Γιάννη Μιχαηλίδη καλείται να πορευθεί ο Δικέφαλος για το επόμενο διάστημα, με το δίδυμο Λόβρεν - Κεντζιόρα να επιστρατεύεται από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για το κέντρο της άμυνας. Στα χαφ επέστρεψε και ο Σουαλιό Μεϊτέ με παρτενέρ τον Οζντόεφ, έχοντας μπροστά τους τον Ιβανούσετς και τους Τάισον - Αντρίγια στα «φτερά». Στην κορυφή της επίθεσης διατηρήθηκε ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Από την άλλη, ο Μανόλο Χιμένεθ εμπιστεύθηκε τους Μόντσου-Ράτσιτς και Γαλανόπουλο να «κουβαλήσουν» την οργάνωση του παιχνιδιού ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν κινήθηκε στα άκρα, έχοντας απέναντί του τον Πέρεθ. Σε αντίθεση με τον αγώνα του Κυπέλλου, ο Λορέν Μορόν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και στην κορυφή της επίθεσης ενώ δεν άλλαξε το παραμικρό στο κέντρο της άμυνας με τους Ροζ-Άλβαρο, έχοντας στα αμυντικά άκρα τους Τεχέρο-Φαντιγκά. Ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε κάτω από την εστία.

Ο Άρης αντιλήφθηκε με το... καλησπέρα της αναμέτρησης πως τα δεδομένα στην Τούμπα θα είναι διαφορετικά, επιλέγοντας ξανά μία άκρως αμυντική προσέγγιση στο παιχνίδι του, ψάχνοντας τις στιγμές του στη μετάβαση. Ο ΠΑΟΚ ανέλαβε με τη σέντρα του αγώνα τα ηνία και έκλεισε τους φιλοξενούμενους στο μισό, βρίσκοντας με ευκολία διαδρόμους στην εστία. Εκεί όμως στο πρώτο μέρος του 45λεπτου έλειπε η τελική πάσα που θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά. Δύο άστοχα σουτ του Τάισον, ένα του Κένι που κόντραρε στα σώματα, ημιτελείς ενέργειες του Γιακουμάκη απέναντι στην άμυνα του Άρη συνέθεσαν το σκηνικό πίεσης του ΠΑΟΚ στο επιθετικό τρίτο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι κίτρινοι, σαν σε επανάληψη με το ματς Κυπέλλου, βγήκαν στην κόντρα επίθεση στο 18΄, κυκλοφόρησαν τη μπάλα απ΄τα αριστερά και την πέρασαν δεξιά, με το τακουνάκι του Ράσιτς στον Μόντσου που άνοιξε στον Πέρεθ, αλλά το πλασέ του πέρασε άουτ. Ο ΠΑΟΚ πήρε εκ νέου σκυτάλη και επένδυσε στην πλευρά του Φαντιγκά, εκεί όπου δεδομένα είχαν πρόβλημα οι κιτρινόμαυροι ενώ φρόντισαν να δείξουν απειλητικές διαθέσεις και μέσα από τα στημένα, δεδομένης της κάκιστης αμυντικής συμπεριφοράς του αντιπάλου.

Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, το πρώτο μήνυμα εστάλη από τον Μεϊτέ με μία γυριστή κεφαλιά, σε εκτέλεση κόρνερ του Δικεφάλου, αλλά ο Διούδης φώναξε παρών. Τρία λεπτά αργότερα, έξυπνη συρτή εκτέλεση κόρνερ του Αντρίγια που βρήκε τον Ιβανούσετς αλλά το από το σημείο του πέναλτι, ο Κροάτης δεν μπόρεσε να «τσιμπήσει», όπως ήθελε τη μπάλα.

Όλα αυτά ενώ η στατιστική υπηρεσία στο μεσοδιάστημα κατέγραψε συντριπτικά νούμερα κατοχής μπάλας για το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου που άγγιξε ακόμη και το 84-16 στο ντέρμπι ενώ το ημίχρονο έκλεισε με 75-25. Εν τέλει ο ΠΑΟΚ βρήκε στο 28΄αυτό που έψαχνε και άξιζε βάσει της εικόνας του, με το πλάνο στ΄αριστερά του Άρη να αποδίδει. Ο Τάισον άνοιξε το σκορ με καταπληκτικό γυριστό μετά από ασίστ και τρομερή ενέργεια του Αντρίγια για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ ήλεγχε απόλυτα το ματς, έχοντας επιβάλλει πλήρως το ρυθμό του, την ώρα που ο Άρης είχε να επιδείξει μόλις δύο εντελώς άστοχα τελειώματα εντός περιοχής. Στο 44' όμως, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τη στιγμή τους και φάνηκε πως μπαίνουν προσωρινά στο mood του ντέρμπι. Έστω και προσωρινά. Ο Μόντσου επιχείρησε από μακριά το σουτ, με τον Παβλένκα να αποκρούει ασταθώς και στο ριμπάρουντ ο Γένσεν με δύσκολη κεφαλιά, έγραψε το 1-1.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ακόμη την τελευταία του λέξη και η απόφαση του Τάισον να «κυνηγήσει» μέχρι τέλους μια μπαλιά, οδήγησε τον Διούδη σε ολέθριο λάθος, με τον Γιοβάνοβιτς να τσεκάρει τη φάση στο VAR, καταλογίζοντας πέναλτι υπέρ του Δικεφάλου. Ο Γιακουμάκης εκτέλεσε εύστοχα και με το δείκτη του σκορ στο 2-1, έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Ιδανικά ξεκίνησε το β΄μέρος για τους γηπεδούχους, με τον ΠΑΟΚ να «χτυπά» ξανά από τα δεξιά. Ο Αντρίγια με καταπληκτική ενέργεια μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχ, έσπασε την μπάλα στο πέναλτι και ο Γιακουμάκης με άψογο πλασέ έκανε το 3-1. Δύο προσωπικά τέρματα για τον Έλληνα φορ που αποθεώθηκε στο 59΄και έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων, με τον νεαρό Μύθου να επιστρατεύεται από τον Λουτσέσκου. Μία αλλαγή νωρίτερα και για τον Άρη, με τον Γαλανόπουλο να αφήνει τη θέση του στον Ντούντου στο 56΄.

Στο 63΄ ο Άρης κατέγραψε την πρώτη του τελική στο β΄μέρος, με τον Πέρεθ να δίνει στον Μορόν, αλλά ο Ισπανός νικήθηκε από τον Παβλένκα. Νέες πινελιές από τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αποσύροντας τον Ιβανούσετς για να ρίξει τον Ντερσπόντοφ δεξιά, μετατοπίζοντας τον Τάισον στο «δέκα» και τον Αντρίγια αριστερά.

Και πάλι όμως ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που είχε τις απίθανες ευκαιρίες και στην επανάληψη, με τον Αντρίγια να χάνει δις τα... άχαστα. Αρχικά, στο 72΄ βγαίνοντας από πλάγια θέση τετ α τετ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον κίπερ του Άρη και δύο λεπτά αργότερα, όταν ο Τάισον βρήκε τον Αντρίγια, πάλι τετ α τετ για τον Σέρβο που... ξάπλωσε δύο αντιπάλους, αλλά έστειλε τη μπάλα χωρίς δύναμη πάνω στον Διούδη! Ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι ήθελε από τα άκρα, «τρυπώντας» ξανά τον Άρη, με τον Μπάμπα να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, κάνοντας την παράλληλη σέντρα αλλά ο Ντεσπόντοφ δεν κατάφερε να «τελειώσει» τη φάση.

Στιγμές αποθέωσης για τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη δράση, με τον «μάγο» του ΠΑΟΚ να επιστρέφει στο γήπεδο στο 79΄σε μία ακόμη αναπροσαρμογή της επιθετικής τριπλέτας για τους γηπεδούχους και τον Καμαρά να αντικαθιστά τον Οζντόεφ. Παναγίδης αντί Φαντιγκά η απάντηση των φιλοξενούμενων, ρίχνοντας στο φινάλε Γιαννιώτα αντί Πέρεθ και Μισεουί στη θέση του Γένσεν.

Τίποτα όμως δεν έμοιαζε ικανό να σταματήσει αυτόν τον ΠΑΟΚ που δεν βλέπει τον Άρη, παρά μόνο τον τίτλο και απόψε, στο γήπεδο της Τούμπας, έδωσε και κέρδισε άνετα και ωραία μία ακόμη «μάχη».

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Οζντόεφ(79΄Καμαρά), Μεϊτέ, Ιβανούσετς(67΄Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς(79΄Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης(58΄Μύθου)

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά(83΄Παναγίδης), Τεχέρο, Ράσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος(56΄Ντουντού), Γένσεν(90΄Μισεουί), Πέρεθ(90΄Γιαννιώτας), Μορόν