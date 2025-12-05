Μία «οικογένεια» ο ΠΑΟΚ - Στο πλευρό του Τζίμα και η Κ19 (pic)

Στο «πλευρό» του άτυχου Στέφανου Τζίμα και η Κ19 του ΠΑΟΚ, η οποία του αφιέρωσε τη νίκη κόντρα στον Άρη (2-1), αποδεικνύοντας πως ο Δικέφαλος είναι μία «οικογένεια».

«Σύσσωμος» ο ΠΑΟΚ στο πλευρό του Στέφανου Τζίμα, ο οποίος στο ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα της Μπράιτον σε αγώνα Premier League τραυματίστηκε σοβαρά και θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά την εκπληκτική κίνηση του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα των Αντρίγια, Κωνσταντέλια, Χατσίδη και Τάισον που έστειλαν μηνύματα αγάπης στον «Στεφ», η Κ19 στη Σουρωτή του αφιέρωνε τη νίκη κόντρα στον Άρη (2-1).

Μετά το 2-0 που πέτυχε ο Παπαδημητρίου, οι Ελευθεριάδης, Αυγητίδης και Γκιόκα πανηγύρισαν με τη φανέλα που έλεγε «Περαστικά Στέφανε», μην ξεχνώντας οι παίκτες του ΠΑΟΚ τον πρώην συμπαίκτη τους.

Από τα πράγματα που αποδεικνύουν πως οι «ασπρόμαυροι» είναι μία οικογένεια, είτε πρόκειται για την ανδρική ομάδα είτε για τα τμήματα υποδομών.