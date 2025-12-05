«Γεια σου Τζίμα, παιχταρά! Stay strong, αδερφέ», το υπέροχο video των παικτών του ΠΑΟΚ!

Υπέροχη κίνηση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έστειλαν μέσω video μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης στον άτυχο Στέφανο Τζίμα.

Μέχρι πρότινος υπήρξαν συμπαίκτες, μοιράζοντας τα ίδια αποδυτήρια...

Μπορεί οι δρόμοι τους να χώρισαν δεδομένης της μόνιμης μεταγραφής του Στέφανου Τζίμα στην Μπράιτον, αλλά ορισμένες σχέσεις κρατούν για πάντα.

Ο ΠΑΟΚ δεν ξέχασε τον νεαρό επιθετικό, ο οποίος έχει μπροστά του μία δύσκολη πρόκληση καθώς ήρθε αντιμέτωπος με έναν σοβαρό τραυματισμό (σ.σ. φόβοι για χιαστό).

Αντρίγια, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τάισον έστειλαν μηνύματα αγάπης στον «Στεφ», σε μία εκπληκτική κίνηση του Δικεφάλου.

«Γρήγορα πίσω στα γήπεδα Στέφανε! Είμαστε όλοι μαζί σου!», το μήνυμα του ΠΑΟΚ.