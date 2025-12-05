ΑΕΚ: Εκτίει με Ατρόμητο ο Πενράις

Ο Τζέιμς Πενράις δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής λόγω καρτών στο κυριακάτικο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο.

Χωρίς τον Τζέιμς Πενράις θα αγωνιστεί την Κυριακή (7/12, 21:00) η ΑΕΚ απέναντι στον Ατρόμητο. Ο Σκωτσέζος μπακ συμπλήρωσε τρεις κάρτες την περασμένη αγωνιστική στη Λεωφόρο και ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να τον δηλώσει άμεσα να εκτίσει την ποινή του, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

