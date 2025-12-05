Λουίς Ενρίκε: Το νέο τρικ των προπονήσεων στην Παρί Σεν Ζερμέν!

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε δεν σταματά να καινοτομεί, αυτή τη φορά με έναν ιδιαίτερο τρόπο για να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές του στις προπονήσεις.

Στην τελευταία προπόνηση, εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο ένας τεράστιος πίνακας, όπου τα ονόματα των παικτών της ομάδας γράφονταν με διαφορετικά χρώματα, κόκκινο και μαύρο, για να ξεχωρίζουν οι αμυντικοί από τους επιθετικούς. Η ιδέα αυτή του Ισπανού τεχνικού αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους παίκτες στην κατανόηση της άσκησης και των θέσεων που πρέπει να καταλάβει ο καθένας στο γήπεδο.

Ορισμένοι, στα social media, σχολίασαν ότι πρόκειται για «κόλπο», κάνοντας λόγο ακόμη και για προσπάθεια παραπλάνησης των αντιπάλων. Παρ’ όλα αυτά, η νέα μέθοδος του Λουίς Ενρίκε δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει την τακτική και την προετοιμασία της ομάδας.