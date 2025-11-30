Διπλό στην έδρα της Πίζα πανηγύρισε η Ίντερ, με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει δύο και να δίνει τη νίκη στους «Νερατζούρι» με σκορ 2-0.

Επιστροφή στις νίκες για την Ίντερ, η οποία επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας της Πίζα, με πρωταγωνιστή τον Λαουτάρο Μαρτίνες ο οποίος σκόραρε και τα 2 τέρματα, για την 13η αγωνιστική της Serie A.

Οι «νερατζούρι» παρότι είχαν κάποιες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο δεν μπόρεσαν να τις μετατρέψουν σε γκολ, ώσπου στο 69' ο Αργεντίνος επιθετικός «άνοιξε» το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Μετά από 14 λεπτά πέτυχε και δεύτερο γκολ ο Μαρτίνες, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 για την Ίντερ. Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Κριστιάν Κίβου ανέβηκε στην δεύτερη θέση (1 ματς παραπάνω από την Ρόμα) με 27 βαθμούς. Η Πίζα παρέμεινε στην 18η θέση με 10 πόντους.