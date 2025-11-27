Η Ρεάλ έσπασε στο Καραϊσκάκη την ελληνική κατάρα

Οι Μαδριλένοι χρειάστηκαν οκτώ αναμετρήσεις για να πανηγυρίσουν την πρώτη του νίκη επί ελληνικού εδάφους, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 3-4 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η Ρεάλ Μαδρίτης στις προηγούμενες εφτά αναμετρήσεις επί ελληνικού εδάφους δεν είχε γευτεί την χαρά της νίκης, αφού σε τέσσερα ματς με τον Ολυμπιακό, δύο με την ΑΕΚ και ένα με τον Παναθηναϊκό είχε πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες.

Αυτό το αρνητικό σερί για τους «Μερένχες» έσπασε το βράδυ της Τετάρτης (26/11), αν και τα χρειάστηκε απέναντι στον Ολυμπιακό, με το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο, να επικρατεί με 3-4, παίρνοντας το πρώτο της τρίποντο στην Ελλάδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Ρεάλ επί ελληνικού εδάφους:

18/9/1985 AEK - Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

5/11/1997 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 0-0

15/9/1999 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

20/3/2002 Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης 2-2

2/10/2002 ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

6/12/2005 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

6/11/2007 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 0-0

26/11/2025 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4