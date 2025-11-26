H πρωταθλήτρια Κύπρου ήταν και πάλι αλύγιστη και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από τον Μονακό (2-2) χάρη σε αυτογκόλ του Σαλισού στο 88ο λεπτό!

Συνεχίζει να γράφει ιστορία η Πάφος που έφτασε στους 6 βαθμούς και εξακολουθεί να έχει σοβαρές ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Η πρωταθλήτρια Κύπρου παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, πήρε το 2-2 από την Μονακό (2-2) και έδειξε ότι δεν βρίσκεται τυχαία σε αυτή τη θέση.

Οι Μονεγάσκοι μπήκαν αποφασιστικά στο ματς και πήραν από νωρίς το προβάδισμα χάρη σε πολύ ωραίο τελείωμα του Μιναμίνο (8').

Ωστόσο, η απάντηση της ομάδας του Καρσέδο ήταν καταιγιστική. Δοκάρι με τον Άντερσον (8') και άμεση ισοφάριση χάρη σε άπιαστη κεφαλιά του Νταβίντ Λουίζ (14').

Ωστόσο, η χαρά της Πάφου δεν κράτησε για πολύ. Από σοβαρό λάθος του Νεόφυτου Μιχαήλ, ο Μπάλογκαν έκανε το 1-2 (26'), με την Μονακό εκτός από το προβάδισμα να παίρνει και τον έλεγχο του ματς.

Ο Χράντετσκι κράτησε το προβάδισμα σε πλασέ του Όρσιτς, όμως στο πέναλτι που ακολούθησε από την κεφαλιά του Σούνιτς, ο Σαλισού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, κάνοντας το τελικό 2-2, σε μία ακόμα ιστορική στιγμή για την Πάφο.