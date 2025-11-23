Αντέχει στα ψηλά η Ρόμα, που πέρασε με 1-3 από την έδρα της Κρεμονέζε και στην κορυφή της Serie A με αγώνα περισσότερο.

Η διακοπή δεν έκανε κακό στην ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, η οποία υποχρέωση την Κρεμονέζε σε τρίτη σερί ήττα και πήγε η ίδια στο Νο1 του Campionato έχοντας ένα ματς παραπάνω από την Ίντερ, που παίζει αργότερα με την Μίλαν.

Οι Giallorossi αν και δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι, άνοιξαν το σκορ στο 17’ με το εξαιρετικό τεχνικό σουτ του Σουλέ και στη συνέχεια είδαν γκολ του Πελεγκρίνι να ακυρώνεται. Αμέσως μετά, οι νεοφώτιστοι λίγο έλειψε να κάνουν τη ζημιά, αλλά το σουτ του Βαντεπούτε πήγε στο δοκάρι και το 0-1 παρέμεινε.

Στο 64’ έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή, ο Φέργκιουσον έκανε με πλασέ το 0-2 και στο 69’ ο Γουέσλεϊ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν το γκολ της τιμής στο 93’ με κεφαλιά του Φολίνο έπειτα από κόρνερ του Βάσκες για το τελικό 1-3.

Σε ματς που έγινε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Πάρμα, χάρη σε δύο γκολ του Ματέο Πελεγκρίνο, πέρασε με 1-2 από την Βερόνα, βγήκε η ίδια από τη ζώνη του υποβιβασμού και άφησε στην τελευταία θέση την Ελλάς.