«Εξετάζει την περίπτωση του Όσκαρ Μινγκέθα ο Παναθηναϊκός!»

Σε μεταγραφική αποκάλυψη προχώρησε η εκπομπή «11 εμείς, 11 αυτοί» του OPEN, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει «ζεστά» την περίπτωση του 26χρονου διεθνή Ισπανού μπακ, Όσκαρ Μινγκέθα.

Όπως ανέφερε ο Ευάγγελος Μίχος, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει εισηγηθεί για την απόκτηση του δεξιοπόδαρου αμυντικού της Θέλτα, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.

Ο προπονητής του Τριφυλλιού γνωρίζει πολύ καλά τον Όσκαρ Μινγκέθα, από την κοινή παρουσία τους στην Θέλτα, με τον 26χρονο μπακ να είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Παναθηναϊκό.

O Iσπανός μπακ, έχει χρηματιστηριακή αξία 18 εκατ. ευρώ, ενώ εκτός από δεξιός μπακ, μπορεί να αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός.

Ο Μινγκέθα αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, έχοντας καταγράψει και 66 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των Καταλανών, προτού μετακομίσει στην Θέλτα το καλοκαίρι του 2022.

Με την φανέλα των «Κελτών», ο Μινγκέθα έχει καταγράψει συνολικά 114 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 7 γκολ και 12 ασίστ, ενώ έχει αγωνιστεί και τέσσερις φορές με την Εθνική Ισπανίας.