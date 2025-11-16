Αλαφούζος: «Ποδοσφαιρικός φίλος ο Κομπότης, ο πιο έμπειρος πρόεδρος στην Super League» (vid)

Ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για την σχέση του με τον Γιάννη Κομπότη, τονίζοντας πως είναι απλώς ένας «ποδοσφαιρικός» του φίλος, με τον οποίον ανταλλάσσουν ιδέες.

Απόσπασμα από τα όσα ανέφερε:

Για τον Γιάννη Κομπότη:

«Ακολουθώ μια συμβουλή της Μάργκαρετ Θάτσερ. Δεν διαβάζω αρνητικές ειδήσεις. Ρόλο στην ΠΑΕ δεν είχε. Είναι φίλος. Μας φέρθηκε με σεβασμό. Έχει γνώσεις, έχει εμπειρία. Είναι ποδοσφαιρικός μου φίλος, μιλάμε, ανταλλάσσουμε ιδέες. Ίσως είναι ο πιο έμπειρος πρόεδρος ΠΑΕ στο ελληνικό Πρωτάθλημα σήμερα. Δεν έχει τέτοια σχέση ο κ. Κομπότης. Εμάς μας χτυπάνε πολύ εύκολα. Λένε πράγματα άλλα αληθινά και άλλα μη αληθινά. Δεν μας αντιμετωπίζετε οι δημοσιογράφοι πάντα με συμπάθεια».