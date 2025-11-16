Κριτική Εθνικής: MVP Καρέτσας-Τζόλης, «τείχος» Βλαχοδήμος, ασίστ ο «rookie» Τεττέη

Η Ελλάδα «λαχτάρησε» μετά το 3-0 στο 63', όμως επικράτησε με 3-2 της Σκωτίας στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, παίρνοντας πίσω το... αίμα της για τη Γλασκώβη και υπενθυμίζοντας ότι το μέλλον της ανήκει.

Η κριτική των διεθνών που χρησιμοποίησε απόψε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος: Μπορεί να δέχθηκε δυο γκολ, όμως δεν έφερε ευθύνες σε αυτά. Ήταν εξαιρετικός συνολικά και στο 79' πραγματοποίησε, ενστικτωδώς, την επέμβαση του αγώνα, πιστοποιώντας ότι βρίσκεται σε τρομερή φόρμα το τελευταίο διάστημα. Στις καθυστερήσεις κράτησε το 3-2.

Γιώργος Βαγιαννίδης: Από τη δική του πλευρά ξεκίνησε η μείωση σε 3-1, όμως ο αντίπαλός του, ΜακΓκιν, τον πάτησε και τον έβγαλε εκτός φάσης. Δέχθηκε πίεση σε μερικές περιπτώσεις, μοιρασμένες σε σχέση με τον Τσιμίκα στα αριστερά, ενώ στο 3-2 άργησε να του δώσει βοήθεια ο Καρέτσας στη σέντρα του Ρόμπερτσον.

Παναγιώτης Ρέτσος: Στο πρώτο ημίχρονο είχε μια σημαντική αντίδραση σε τετ α τετ του Βλαχοδήμου, όμως στα γκολ δεν μπόρεσε να δώσει κάτι παραπάνω, ειδικά στο 3-2 που ο ολομόναχος Κρίστι πήρε την κεφαλιά ανάμεσα σε εκείνον και τον Κουλιεράκη.

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης: Μαζί με τον Ρέτσο έχουν την ευθύνη στο 3-2, καθώς έχασαν τελείως τον Κρίστι. Στο 3-1 βγήκε στην πλάτη τους ο Ντόουκ, ενώ στο 61' θα μπορούσε να χρηστεί σκόρερ, όμως η κεφαλιά του κατέληξε στο δοκάρι.

Κώστας Τσιμίκας: Στο 3-1 έχασε τον Ντόουκ στο σπριντ και αυτός ευστόχησε από κοντά, δίνοντας «σφυγμό» στην Σκωτία. Μοιρασμένη η πίεση που δέχθηκε στην πλευρά του σε σχέση με τον Βαγιαννίδη.

Δημήτρης Κουρμπέλης: Προσπάθησε να δώσει ισορροπία στον άξονα, ήταν μαχητικός και καλό δίδυμο με τον Μουζακίτη, έχοντας πολλή δουλειά με τα σκωτσέζικα «όπλα».

Χρήστος Μουζακίτης: Τα ίδια ισχύουν και με τον νεαρό χαφ που επιχείρησε, επίσης, σουτ στην εστία, όμως ο Γκόρντον είχε την απάντηση. Ασταμάτητα τα τρεξίματά του. Στο 90' αντικαταστάθηκε από τον Χατζηδιάκο, μετά την αποβολή του Μπακασέτα, για να σφραγιστεί η νίκη.

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Ο MVP του αγώνα, όπως ανακοινώθηκε με τη λήξη! Σκόραρε για το 2-0 στο 57' μετά την ασίστ του Τεττέη και βοήθησε πολύ αμυντικά, ειδικά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου που προστάτεψε την εστία με σπουδαία διπλή επέμβαση στα τελειώματα του Άνταμς με το σκορ στο 1-0! Στο 3-2 δεν πρόλαβε να «ντουμπλάρει», αλλά σε 76 λεπτά τα έδωσε όλα. Αντικαταστάθηκε από τον Μασούρα.

Τάσος Μπακασέτας: Έστρωσε το... δρόμο για τη νίκη, κλέβοντας την μπάλα στο 7' και πετυχαίνοντας το 1-0 με σουτ μέσα από την περιοχή. Συνεπής στα καθήκοντά του, πήρε «τσάμπα» κίτρινη κάρτα στο 66' για διαμαρτυρίες μετά την κατοχύρωση του 3-1 μέσω VAR, αν και είχε δίκιο. Δυστυχώς, στο 84' αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και θα χάσει το φινάλε κόντρα στη Λευκορωσία (18/11, 21:45).

Χρήστος Τζόλης: Μπαίνει στη συζήτηση για τον MVP μαζί με τον Καρέτσα. Πολλά τρεξίματα, πίεση όταν έπρεπε, σουτ προς την εστία και ένα καταπληκτικό γκολ στο 63' για το 3-0 με μια «οβίδα» που πήρε... μέσα τα χέρια του Γκόρντον. Αντικαταστάθηκε στο 90' από τον Κωστούλα.

Βαγγέλης Παυλίδης: Άτυχος ο διεθνής επιθετικός, καθώς ξεκίνησε καλά και «άγγιξε» το γκολ σε δυο περιπτώσεις, ειδικά πριν το 1-0 του Μπακασέτα και στο 43' αποχώρησε τραυματίας με πρόβλημα στην επιγονατίδα. Έτσι, ο Ανδρέας Τεττέη έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική.

Ανδρέας Τεττέη: Πέρασε ως αλλαγή στο 43' αντί του τραυματία Παυλίδη και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη»! Στο 57' έκανε την κούρσα από τα αριστερά και έδωσε την ασίστ στον Καρέτσα για το 2-0. Στη συνέχεια «άγγιξε» το γκολ σε δυο περιπτώσεις με εντυπωσιακό τρόπο.

Γιώργος Μασούρας: Μπήκε στο 76' αντί του Καρέτσα και δεν μπορεί να κριθεί.

Μπάμπης Κωστούλας: Αντικατέστησε τον Τζόλη στο 90', δεν μπορεί να κριθεί, όμως θα θυμάται καλά το αποψινό βράδυ για το ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη».

Παναγιώτης Χατζηδιάκος: Πέρασε ως αλλαγή στο 90', δεν μπορεί να κριθεί, όμως είχε ένα σωτήριο τάκλιν στις καθυστερήσεις, ενώ παίζαμε με παίκτη λιγότερο από το 84'.