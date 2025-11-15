Με Μπάκα, Τετέι και έναν Βλαχοδήμο που έμοιαζε σαν να παίζουμε με δύο κίπερ, η Ελλάδα άφησε σύξυλη τη Σκωτία και παρότι αδιάφορη πήρε εκδίκηση (3-2) για την άδικη ήττα στη Γλασκώβη σε ματς ροντέο!

Τι και αν ήταν αδιάφορη; Τι και αν είχε χάσει από την Σκωτία στην Γλασκώβη. Η Εθνική έβγαλε τσαμπουκά και θύμισε ξανά την ομαδάρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που αγάπησε ο κόσμος και με μπαλάρα σε ένα... τρελό ματς πήρε τη νίκη με σκορ 3-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Για να γίνει όμως αυτό χρειάστηκαν οι ενέργειες του Μπακασέτα σε όλο το ματς, η «μαγεία» του Τετέι στο ντεμπούτο του, η τρομερή γκολάρα του Τζόλη και πάνω από όλα η απίστευτη εμφάνιση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος σήκωσε ένα τείχος μπροστά στο τέρμα και με τεράστιες επεμβάσεις «χάρισε» στην ομάδα τη νίκη. Παράλληλα, εκτός από τον Τετέι ντεμπούτο με το εθνόσημο στο στήθος έκανε και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο ματς.

Μπήκε με φόρα η Εθνική

Η «Γαλανόλευκη» ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς και από τα πρώτα λεπτά θέλησε να δείξει την υπεροχή της, και απείλησε μόλις στο 2' με τον Καρέτσα, όμως η μπάλα σταμάτησε στα σώματα. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η στιγμή η Ελλάδα να βρει το γκολ που τόσο έψαχνε στα προηγούμενα παιχνίδια, με τον Τάσο Μπακασέτα να κάνει το 1-0.

Στο 7ο λεπτό ο Βαγγέλης Παυλίδης έφυγε στην κόντρα, πάτησε περιοχή, όμως άργησε λίγο και έχασε την ευκαιρία να σκοράρει ο ίδιος. Η μπάλα κόντραρε στα σώματα, στρώθηκε στον «Μπάκα» και ο αρχηγός με ένα δυνατό σουτ με το αριστερό νίκησε τον Γκόρντον για το 1-0, με όλους τους διεθνείς να μαζεύονται στον πάγκο και να πανηγυρίζουν όλοι μαζί.

Η Εθνική συνέχισε να πιέζει και στα επόμενα λεπτά, έχοντας σαφώς τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση, ωστόσο όποτε έβρισκε στόχο, έπεφτε πάνω στον Σκωτσέζο κίπερ. Στο 19ο λεπτό ο Τζόλης άλλαξε υπέροχα την μπάλα και βρέθηκε σε θέση βολής, εκτέλεσε στην «κλειστή» γωνία, ομως ο 42χρονος τερματοφύλακας είπε «όχι». Επόμενο λεπτό (20') και νέα τεράστια ευκαιρία για τον Τζόλη, αυτή τη φορά όμως ο 23χρονος εξτρέμ έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Ακόμη και έτσι, η ομάδα του Ιβάν δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε το... σφυροκόπημα στα καρέ των Σκωτσέζων, όμως η κατάληξη ήταν ίδια με τις προηγούμενες φάσεις, με τον Γκόρντον είτε να σώζει, είτε η μπάλα να περνά άουτ. Αρχικά, στο 26' ο Ρέτσος είχε ευκαιρία να σκοράρει από κόρνερ αλλά έπεσε κι αυτός πάνω στον τρομερό κίπερ της Σκωτίας, ενώ στο 32' ο Τζόλης έβγαλε τον Παυλίδη απέναντι από το τέρμα, όμως η προβολή του φορ της Μπενφίκα έφυγε λίγο άουτ.

Η αντεπίθεση των Σκωτσέζων

Κάπου εκεί η ομάδα του Στιβ Κλαρκ ήξερε πως δεν θα αντέξει για πολύ, με την Ελλάδα να φτάνει να έχει κατοχή 64% και έτσι προσπάθησε και πήρε μέτρα στο γήπεδο, απειλώντας ουσιαστικά για πρώτη φορά την αντίπαλη εστία στο 34' με ένα κόρνερ,

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν και πάρα πολύ κοντά στο γκολ σε δύο περιπτώσεις στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ ήταν εξαφανισμένος σε όλο το ματς, μέχρι που με ένα απλό άγγιγμα της μπάλας έφτασε μία ανάσα από την ισοφάριση, ωστόσο το σουτ του, έπειτα από εξαιρετικό τακουνάκι του Τσε Άνταμς στο 45+1' σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στιγμές πριν το τέλος του ημιχρόνου ήρθε και η μεγαλύτερη φάση για τη Σκωτία, μέχρι εκείνη στην στιγμή, με τον Ντόουκ να βγαίνει τετ-α-τετ και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να τον σταματά υπέροχα, κρατώντας ανέπαφη την εστία της «Γαλανόλευκης».

Όπως τελείωσε το πρώτο, έτσι συνεχίστηκε και το δεύτερο ημίχρονο, με τους Σκωτσέζους να πιέζουν για την ισοφάριση και να έχουν ακόμη μία μεγαλύτερη ευκαιρία. Στο 53ο λεπτό ο Καρέτσας έκανε μεγάλο λάθος και έβγαλε την Σκωτία... φάτσα με το τέρμα. Ωστόσο, με τρομερό σπριντ, ο 17χρονος πρόλαβε και διόρθωσε ο ίδιος το λάθος του, σώζοντας σίγουρο γκολ πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή από το σουτ του Άνταμς.

«Μαγεία» Τετέι στο ντεμπούτο - Γκολάρα Τζόλη

Όλα αυτά μέχρι να αναλάβει δράση ο Ανδρέας Τετέι. Ο 24χρονος στην πρώτη του κλήση στην Εθνική έκανε και το ντεμπούτο του, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να τραυματίζεται και να περνά στη θέση του στο 43'. Σιγά-σιγά η Ελλάδα έβρισκε λύσεις στην πίεση των Σκωτσέζων και έφτασε στο σημείο να διπλασιάσει και τα τέρματά της.

Στο 57ο λεπτό, ο Τετέι συστήθηκε στο κοινό της Εθνικής, καθώς κατέβασε τη μπάλα λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, γύρισε και με ένα τρομερό σπριντ πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Καρέτσας με ένα ιδανικό πλασέ βρήκε δίχτυα για το 2-0. Πριν καλά-καλά καταλάβουν τι έγινε οι φιλοξενούμενοι, η Ελλάδα «χτύπησε» ξανά με τον Χρήστο Τζόλη. Ο εξτρέμ της Μπριζ έψαχνε πολύ το γκολ και τα κατάφερε τελικά στο 63ο λεπτό, εξαπολύοντας ένα τρομερό σουτ έξω από την περιοχή, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Σκωτσέζικο ντουζ

Ακόμη και έτσι όμως, η ομάδα του Στιβ Κλαρκ δεν τα έβαλε κάτω και επέστρεψε ξανά στο παιχνίδι, με τους παίκτες να καταθέτουν ό,τι ψυχικά αποθέματα ειχαν. Η αρχή έγινε στο 65ο λεπτό, με τον Ντόουκ να σκοράρει από κοντά έπειτα από γύρισμα του Τζον ΜακΓκίν. Έχοντας πλέον την ψυχολογία, η Σκωτία συνέχισε την πίεση και μείωσε ακόμη περισσότερο, με τον Κρίστι να κάνει το 3-2 με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Ρόμπερτσον.

Οι Σκωτσέζοι δεν πήραν το πόδι από το γκάζι και έψαξαν και το γκολ που θα τους έδινε τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας. Ωστόσο, ο τρομερός Οδυσσέας Βλαχοδήμος είπε «όχι» με μεγάλες επεμβάσεις και κράτησε την Εθνική σε θέση οδηγού, με μεγαλύτερη όλων αυτή που έκανε με τα πόδια στο τελείωμα του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.

Μάλιστα, η Ελλάδα έμεινε και με 10 παίκτες, με τον Χεσούς Χιλ Μανθάνο να αποβάλλει τον Μπακασέτα με μία πολύ αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 84ο λεπτό. Τα τελευταία λεπτά κύλησαν δραματικά για την Εθνική, η οποία άντεξε ωστόσο έως το τέλος και πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη με σκορ 3-2.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (89′ Χατζηδιάκος), Μπακασέτας, Τζόλης (89′ Κωστούλας), Καρέτσας (75′ Μασούρας), Παυλίδης (43′ Τεττέη).

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκόρντον, Σούταρ, Χάνλεϊ (75′ ΜακΚένα), Ρόμπερτσον, Χίκι (75′ Ράλστον), ΜακΓκίν, Φέγκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, Κρίστι (83′ Σάνκλαντ), Ντόακ (88′ Χιρστ), Άνταμς (82′ Ντάικς).