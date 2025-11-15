Μία κεφαλιά του Βανάκεν λύτρωσε τους κόκκινους διαβόλους που με το 1-1 στο Αλμάτι βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μία εντός έδρας νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στο αδύναμο Λιχτενστάιν απέχει πλέον η πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το Βέλγιο.

Οι κόκκινοι διάβολοι βέβαια έπαιξαν με την φωτιά στο Αλμάτι, αφού με ήττα από το Καζακστάν, τότε η πρωτιά δεν θα ήταν πλέον στα χέρια τους.

Μάλιστα, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με γκολ του Σατπάεφ (9'), ωστόσο ένα λυτρωτικό γκολ του Βανάκεν (48') στο ξεκίνημα της επανάληψης έφερε το 1-1 για το Βέλγιο, που βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την πρόκριση στο Μουντιάλ.