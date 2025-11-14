Ήταν διδακτική η πρώτη ήττα

Μπορείς να χαρακτηρίσεις μια ήττα «διδακτική» και οι λόγοι να είναι ουσιαστικοί και όχι επικοινωνιακοί. Με βεβαιότητα μπορώ να απαντήσω θετικά στο σχετικό ερώτημα. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Ναι, στην ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό αναφέρομαι, που ήταν και η πρώτη ήττα του Δικεφάλου στο φετινό πρωτάθλημα.

Μια ήττα που στέρησε από τον ΠΑΟΚ τη θέση του πρωτοπόρου που κατείχε τις προηγούμενες εβδομάδες στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά παράλληλα με τη σωστή ανάγνωση – ανάλυση, προσέφερε δεδομένα που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Ξεκινώντας από το αγωνιστικό, η εμφάνιση στη Λεωφόρο, δεν ήταν σε καμία περίπτωση αρκετή για να προσφέρει στην ομάδα τους τρεις βαθμούς της νίκης. Με εμφάνιση κάτω του μετρίου στο πρώτο μέρος και λίγο πάνω από τη βάση στο δεύτερο ημίχρονο της ποδοσφαιρικής παρτίδας με τον Παναθηναϊκό, στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που μπορούσε να πάρει ο Δικέφαλος από το παιχνίδι, ήταν η ισοπαλία.

Είναι γεγονός πως στο τελευταίο μισάωρο του αγώνα, ο ΠΑΟΚ είχε κυριαρχήσει απόλυτα εκμεταλλευόμενος τη γνωστή αδυναμία του αντιπάλου να διατηρεί ρυθμό και να βγάζει εντάσεις για περισσότερα από 60΄ λεπτά στα παιχνίδια του. Παρά την κυριαρχία του, ο Δικέφαλος δεν ήταν επικίνδυνος, κατάσταση που επιδεινώθηκε μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια.

Επηρεασμένος από τις συνεχόμενες νίκες στα παιχνίδια που προηγήθηκαν, στον ΠΑΟΚ θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να φύγουν από την Αθήνα με τη νίκη, χωρίς να προσπαθήσουν όσο απαιτείται σε παρόμοια παιχνίδια. Αυτό ανέφερε στις δηλώσεις του ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον οποίο θα συμφωνήσω απόλυτα.

Ο πρωταθλητισμός, απαιτεί σταθερή απόδοση στο σύνολο των αγώνων και κάτι παραπάνω, στα ντέρμπι με υπολογίσιμους και ανταγωνιστικούς αντιπάλους όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που έψαχνε μια νίκη επιστροφής στην επικαιρότητα και τη βρήκε απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Δεν υποστηρίζω πως απαγορεύεται να χάσεις, υποστηρίζω ότι, δεν επιτρέπεται να δίνεις δικαιώματα όπως αυτά που έδωσε ο ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο. Στη σκληρή διαδικασία – μάχη του πρωταθλήματος, δεν υπάρχουν παιχνίδια που θα κερδίσεις όταν δεν το δικαιούσαι. Η χαλαρή προσέγγιση ενός αγώνα (ιδιαίτερα ενός ντέρμπι με αντίπαλο που είναι στρυμωγμένος στα σχοινιά του ρίνγκ), έχει δυσάρεστες συνέπειες όπως διαπίστωσαν όλοι.

Πέρα από τα αγωνιστικά διδάγματα, υπάρχουν και άλλα πολλά, που επίσης χρίζουν σωστής ανάλυσης – ανάγνωσης από τον ασπρόμαυρο οργανισμό. Η αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ από τον συγκεκριμένο διαιτητή (που ναι μεν δεν επηρέασε το αποτέλεσμα αλλά απέτυχε παταγωδώς στον πειθαρχικό έλεγχο), η αντιμετώπιση του Κωνσταντέλια (κυρίως από Γετβάι και Σιώπη), η επικοινωνιακή σε βάρος του ΠΑΟΚ καταιγίδα, που ακολούθησε τις ημέρες μετά τον αγώνα, είναι σημεία στα οποία πρέπει να σταθούν στην Τούμπα για να ανταποκριθούν με επιτυχία στο υπόλοιπο της σεζόν. Είναι γεγονός πως από την Κυριακή, υπάρχει μια περισσότερο καθαρή εικόνα για το πως βλέπουν οι αντίπαλοι και οι ανταγωνιστές τον ΠΑΟΚ. Πόσο τον υπολογίζουν και ποια ενδεχομένως θα είναι η τακτική τους σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τέλος σεζόν.

Η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος στον όχι και τόσο… όμορφο χώρο του Ελληνικού ποδοσφαίρου, προϋποθέτει σωστή προετοιμασία και πρόβλεψη για κάθε είδους αναποδιά, σε όλους τους τομείς. Η κατάκτηση του τίτλου, δεν είναι περίπατος στο υπέροχο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Είναι μια άκρως απαιτητική παρτίδα σκάκι, που επιβάλει απόλυτη συγκέντρωση στο στόχο.

