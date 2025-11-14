Αυτά να τα βλέπουν εκείνοι που «σκοτώνονται»

Δύο χαμόγελα και μία αγκαλιά που μας «είπαν» ότι μπορείς να είσαι αντίπαλος χωρίς να είσαι εχθρός. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Κάποιες στιγμές ο αθλητισμός θορυβεί, γεμίζει ένταση, φωνές, απόψεις. Κι ύστερα έρχονται εκείνες οι άλλες, οι ουσιαστικές, που θυμίζουν γιατί τον αγαπάμε. Όχι μόνο για τα γκολ, τα κύπελλα ή τις κόντρες, αλλά για εκείνες τις στιγμές που ο άνθρωπος ξεπροβάλλει πίσω από τον παίκτη και το συναίσθημα παίρνει τη θέση του αποτελέσματος.

Η εικόνα του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Μανώλη Σιώπη σε βιντεοκλήση, χαμογελαστοί και χαλαροί, ήταν κάτι περισσότερο από ένα story. Ήταν μια μικρή υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός μπορεί ακόμα να ενώνει, ακόμα και όταν προηγουμένως έχει «χωρίσει». Στη Λεωφόρο υπήρξε ένταση, μια φάση που προκάλεσε αντιδράσεις, καχυποψία, σχόλια. Κι όμως, λίγες μέρες αργότερα, μέσα από την οθόνη ενός κινητού, οι δύο παίκτες μοιράστηκαν ένα χαμόγελο που έσβησε κάθε υπόλοιπο.

Μαζί τους, ο Λάζαρος Ρότα και ο Χρήστος Ζαφείρης. Μια μικρή παρέα διεθνών που εκπροσωπεί μια Εθνική διαφορετική από το παρελθόν, με αλληλοσεβασμό και συνείδηση ότι η μπλε φανέλα είναι πάνω από κάθε σύλλογο. Αυτή η εικόνα, δυο νέοι Έλληνες ποδοσφαιριστές να αφήνουν πίσω τους την (παρολίγον κακιά) στιγμή και να χαμογελούν, είχε κάτι βαθύτερο. Ήταν η απόδειξη ότι η ωριμότητα δεν έχει να κάνει με τα χρόνια, αλλά με το βλέμμα και την ψυχή.

Σχεδόν… ταυτόχρονα, στο μπάσκετ, είδαμε μια άλλη σκηνή να συγκινεί. Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης αγκαλιάστηκαν έπειτα από δεκαπέντε χρόνια. Ο χρόνος, που άλλοτε πληγώνει, είχε αυτή τη φορά λειτουργήσει θεραπευτικά. Στο πρόσωπο του ενός καθρεφτίστηκε ο σεβασμός για τον άλλον. Δεν υπήρξαν μεγάλα λόγια, ούτε κάμερες που να προσπαθούν να «κλέψουν» συναίσθημα. Μόνο μια αγκαλιά και μια φράση που ειπώθηκε καθαρά: «Ήταν κάτι πολύ προσωπικό».

Και πράγματι, έτσι φάνηκε ότι ήταν. Προσωπικό, ανθρώπινο, αληθινό. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, Μονακό ή Παρτιζάν. Υπήρχαν δύο άντρες που πέρασαν από τη φωτιά, έζησαν πίεση, υπερηφάνεια, απογοητεύσεις και, τελικά, ξαναβρήκαν τη γαλήνη που μόνο ο χρόνος προσφέρει. Ο ίδιος χρόνος που μαλακώνει τις γωνίες, που σβήνει τις εμμονές, που κάνει τον άνθρωπο να κοιτάζει πίσω και να χαμογελά.

Ο αθλητισμός είναι γεμάτος τέτοιες ιστορίες, αρκεί να ξέρεις πού να κοιτάξεις. Στον Κωνσταντέλια που χαμογελά στη βιντεοκλήση υπάρχει η αθωότητα μιας γενιάς που δεν έχει αλλοιωθεί. Στην αγκαλιά του Σπανούλη και του Ομπράντοβιτς υπάρχει η ωριμότητα μιας άλλης, που έμαθε πως μεγάλο κέρδος εκτός από τη νίκη, είναι και η συμφιλίωση. Αν τα ενώσεις, φτιάχνεις ένα ολόκληρο πορτρέτο του αθλητισμού όπως θα έπρεπε να είναι: με πάθος αλλά και με επίγνωση, με ένταση αλλά και με σεβασμό.

Σε μια εποχή όπου όλα γίνονται φασαρία, όπου ο διάλογος αντικαθίσταται από κραυγές και η διαφωνία μετατρέπεται σε πόλεμο, τέτοιες στιγμές μοιάζουν σχεδόν ιερές. Η σιωπή του ενός και η αγκαλιά του άλλου είναι τα μικρά αντίβαρα απέναντι στην υπερβολή. Δείχνουν ότι πίσω από το επάγγελμα, πίσω από τα λεφτά και τη λάμψη, υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, που μαθαίνουν, που αλλάζουν.

Ο χρόνος δεν είναι πάντα εχθρός. Είναι ο αόρατος προπονητής που σε κάνει πιο ήρεμο, πιο δίκαιο, πιο καθαρό. Είναι εκείνος που σού μαθαίνει ότι τα πιο σημαντικά πράγματα δεν λέγονται, βιώνονται. Όπως ένα χαμόγελο που ενώνει, ή μια αγκαλιά που κλείνει μέσα της δεκαπέντε χρόνια παρεξηγήσεων.

Ο αθλητισμός, στην ουσία του, είναι σχολείο χαρακτήρων. Και οι δυο αυτές εικόνες, η βιντεοκλήση και η αγκαλιά, θύμισαν σε όλους μας πως το μεγαλείο δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα τρόπαια, αλλά στην ικανότητα να προχωράς χωρίς να κουβαλάς βάρος στην ψυχή σου. Ότι μπορείς να είσαι ταυτόχρονα μαχητής και ευγενής, παθιασμένος και ήρεμος, αντίπαλος αλλά άνθρωπος.

Αν κάτι μένει στο τέλος, δεν είναι η στατιστική, αλλά το βλέμμα που αλλάζει, η χειραψία που καθυστερεί, το χαμόγελο που βγαίνει αυθόρμητα. Είναι ο χρόνος που περνά και αφήνει πίσω του ωριμότητα, κατανόηση, ηρεμία. Είναι ο λόγος που, όσα κι αν αλλάξουν γύρω μας, θα συνεχίσουμε να αγαπάμε τον αθλητισμό. Γιατί εκεί μέσα, κρύβεται ακόμη η ελπίδα ότι μπορούμε να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι.

Και κάπου εδώ, αυτές οι δύο εικόνες, η βιντεοκλήση των Κωνσταντέλια-Σιώπη και η αγκαλιά Ομπράντοβιτς-Σπανούλη, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο νόημα. Γιατί έρχονται σε μια περίοδο όπου η οπαδική βία τεντώνει ξανά το σχοινί, όπου το πάθος ξεφεύγει από το γήπεδο και γίνεται πληγή. Κι όμως, μέσα στον θόρυβο, δύο χαμόγελα και μία αγκαλιά λειτούργησαν σαν ψίθυρος λογικής.

Αυτά να τα βλέπουν εκείνοι που «σκοτώνονται» για την ομάδα τους.

Να δουν ότι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές μάς δείχνουν πως ο αθλητισμός δεν είναι πεδίο μάχης, αλλά ένας τόπος όπου ο άνθρωπος προηγείται.

Όταν διεθνείς ποδοσφαιριστές αφήνουν πίσω τους εντάσεις ημερών και μοιράζονται ένα χαμόγελο, όταν δύο θρύλοι του μπάσκετ κλείνουν μέσα σε μια αγκαλιά δεκαπέντε χρόνια παρεξηγήσεων, στέλνουν το μόνο μήνυμα που έχει πραγματική αξία: μπορείς να είσαι αντίπαλος χωρίς να είσαι εχθρός.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο δυνατό αντίδοτο στη βία. Όχι οι τιμωρίες, ούτε τα συνθήματα, αλλά οι εικόνες που δείχνουν σε όλους, μικρούς και μεγάλους, ότι το πάθος δεν χρειάζεται να γίνεται μαχαίρι, μπορεί να γίνει γέφυρα.

Ο σεβασμός δεν είναι θεωρία. Είναι πράξη. Είναι βλέμμα. Είναι η μικρή στιγμή όπου θυμάσαι πως πριν από τον παίκτη υπάρχει άνθρωπος.