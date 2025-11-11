Επέστρεψε στην εθνική Σλοβενίας ο Βέρμπιτς

Οι εμφανίσεις του Μπέντζαμιν Βέρμπιτς με τον Λεβαδειακό τον έφεραν ξανά στις κλήσεις της εθνικής Σλοβενίας, μετά τον τραυματισμό του Σέσκο.

Ο Σλοβένος εξτρέμ των Βοιωτών επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό, πήρε άμεσα φανέλα βασικού και στο εμφατικό 5-2 επί του Πανσερραϊκού την Κυριακή πέτυχε κι ένα πολύ όμορφο γκολ, το δεύτερο φετινό του.

Τα ακόμα πιο ευχάριστα ήρθαν τις τελευταίες ώρες για τον 31χρονο άσο, καθώς κλήθηκε εκτάκτως στην εθνική Σλοβενίας, έπειτα τον τραυματισμό του -συνονόματου- Μπέντζαμιν Σέσκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Βέρμπιτς άλλωστε αποτελούσε σταθερό μέλος στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, όπου κλήθηκε τελευταία φορά στα φιλικά του περασμένου Ιουνίου, μετρώντας 63 συμμετοχές με 7 γκολ και 2 ασίστ.

