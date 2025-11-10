ΑΕΚ: Αδειάζουν από σήμερα τα Σπάτα – Οι δέκα διεθνείς και η μη κλήση του Κοϊτά

Το πρωτάθλημα διακόπτεται για δύο εβδομάδες και τα Σπάτα αδειάζουν από τους διεθνείς της ΑΕΚ. Δέκα «κιτρινόμαυροι» έχουν διεθνείς υποχρεώσεις, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να δουλέψει με τους υπόλοιπους και να περιμένει ότι θα επιστρέψουν άπαντες υγιείς.
Εκτός κλήσεων έμεινε ο τραυματίας Ελίασον, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως σημαντική απουσία για τη Σουηδία, ενώ έκπληξη αποτελεί η απουσία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά από την αποστολή της Μαυριτανίας. Ωστόσο υπάρχει εξήγηση για τον δυναμικό εξτρέμ, καθώς η εθνική του ομάδα δεν δίνει επίσημα παιχνίδια, αλλά φιλικά ματς με την Τυνησία και τη Λιβύη, και δεν κρίθηκε απαραίτητο να επιβαρυνθεί.
Αναλυτικά οι διεθνείς της ΑΕΚ:
- Οι Πέτρος Μάνταλος και Λάζαρος Ρότα κλήθηκαν στην Εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (15/11, 21:45) και Λευκορωσία εκτός (18/11, 21:45), στο φινάλε των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αν και η Ελλάδα δεν έχει πλέον ελπίδες πρόκρισης.
- Ο Δημήτρης Καλοσκάμης είναι στις επιλογές της Εθνικής Ελπίδων για τα δύο παιχνίδια των προκριματικών του U21 EURO 2027 απέναντι στη Γεωργία την Παρασκευή (14/11, 17:00, "Απόστολος Νικολαΐδης") και στη Βόρεια Ιρλανδία την Τρίτη (18/11, 16:00, Δημοτικό στάδιο Λειβαδιάς).
- Οι Μάρκο Γκρούγιτς και Λούκα Γιόβιτς συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της εθνικής Σερβίας για τα κρίσιμα παιχνίδια με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ στις 13/11 και τη Λετονία εντός έδρας την Κυριακή 16/11.
- Ο Θωμάς Στρακόσα είναι βασικός μέλος της εθνικής Αλβανίας και κλήθηκε για τα ματς με την Ανδόρα εκτός έδρας την Πέμπτη (13/11) και το εντός έδρας την Κυριακή (16/11) με την Αγγλία.
- Ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής ομάδας του Μεξικού για τα φιλικά προετοιμασίας τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/11) με την Ουρουγουάη και τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) με την Παραγουάη.
- Ο Ραζβάν Μαρίν παραμένει στις επιλογές του Μιρτσέα Λουτσέσκου για την εθνική Ρουμανίας, η οποία θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (15/11) τη Βοσνία στο Σαράγεβο και την Τρίτη (18/11) εντός έδρας τον Άγιο Μαρίνο.
- Ο Φραντζί Πιερό είναι βασικό στέλεχος της επίθεσης της εθνικής Αϊτήςκαι ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να λείπει από την αποστολή για τα δύο κρίσιμα εντός έδρας παιχνίδια με την Κόστα Ρίκα τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/11) και με Νικαράγουα τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11).
- Ο Ζίνι, που φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπώρησε ένα δίμηνο, κλήθηκε στην εθνική Ανγκόλας για το σπουδαίο φιλικό τη Παρασκευή (14/11) με την Αργεντινή του Μέσι.