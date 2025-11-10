ΑΕΚ: Αδειάζουν από σήμερα τα Σπάτα – Οι δέκα διεθνείς και η μη κλήση του Κοϊτά

Δέκα παίκτες της ΑΕΚ έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες τις προσεχείς ημέρες, με τον Νίκολιτς να περιμένει τις επιστροφές από την ερχόμενη εβδομάδα.

Το πρωτάθλημα διακόπτεται για δύο εβδομάδες και τα Σπάτα αδειάζουν από τους διεθνείς της ΑΕΚ. Δέκα «κιτρινόμαυροι» έχουν διεθνείς υποχρεώσεις, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να δουλέψει με τους υπόλοιπους και να περιμένει ότι θα επιστρέψουν άπαντες υγιείς.

Εκτός κλήσεων έμεινε ο τραυματίας Ελίασον, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως σημαντική απουσία για τη Σουηδία, ενώ έκπληξη αποτελεί η απουσία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά από την αποστολή της Μαυριτανίας. Ωστόσο υπάρχει εξήγηση για τον δυναμικό εξτρέμ, καθώς η εθνική του ομάδα δεν δίνει επίσημα παιχνίδια, αλλά φιλικά ματς με την Τυνησία και τη Λιβύη, και δεν κρίθηκε απαραίτητο να επιβαρυνθεί.

Αναλυτικά οι διεθνείς της ΑΕΚ: