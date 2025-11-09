Γεντβάι: «Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για το πνεύμα του μαχητή»

Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι η ομάδα του δεν έχει χώρο και χρόνο για λάθη.

Ο Τιμ Γέντβαι αγωνίστηκε την τελευταία στιγμή στη θέση του δεξιού μπακ λόγω προβλήματος με τον Κώτσιρα και σκόραρε κιόλας στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του:

«Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, δεν μπορούμε να αφήνουμε πίσω μας βαθμούς, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίζουμε βαθμούς. Δεν έχουμε χώρο και χρόνο για άλλα λάθη, η κορυφή της βαθμολογίας στενεύει, εμείς προχωράμε, έχουμε χρόνο να δουλέψουμε με τον προπονητή μας, κάτι που δεν είχαμε πριν.

Θέλω να συγχαρώ του συμπαίκτες μου για τη νίκη και για το πνεύμα του μαχητή που έδειξαν

Δεν έχω παίξει σε αυτή τη θέση, του δεξιού μπακ τα εδώ και 3.5 χρόνια όμως, ήταν πιο δύσκολο από φυσικής κατάστασης και όχι από τακτικής. Όμως έχω παίξει 54 φορές άρα δεν υπήρχε πρόβλημα. Αν συνεχίσουμε και παίζουμε με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι δύσκολη η συνέχεια».