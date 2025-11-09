Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Ρόμα λύγισε την Ουντινέζε στο Olimpico (2-0), πέρασε πάνω από Μίλαν, Νάπολι και περιμένει το Ίντερ-Λάτσιο.

Στις νίκες επέστρεψε η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι μετά την ήττα στο San Siro και αφού Μίλάν και Νάπολι είχαν απώλειες, ανέβηκε στην κορυφή της Serie A και ελπίζει να μην την πιάσει η Ίντερ, που υποδέχεται την Λάτσιο. Στη 10η θέση η Ουντινέζε.

Στο 30’ ο Κριστάντε είχε δοκάρι για τους Giallorossi, οι οποίοι άνοιξαν το σκορ στο 42’. Ο Καμαρά δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει σωστά τη σέντρα του Μαντίνι και έκανε χέρι και ο Λορέντζο Πελεγκρίνι ευστόχησε από τη βούλα του πέναλτι. Στο 61’ έφτασε στο 2-0 και «καθάρισε» το ματς η Ρόμα, με τον Τσελίκ να παίζει το «1-2» με τον Μαντσίνι και να τελειώνει τη φάση.