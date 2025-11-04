ΠΑΟΚ Β: «Κοιτάει» όλο και ψηλότερα, με... πολυφωνία στην επίθεση

Ο ΠΑΟΚ Β έκανε το 2/2 με Νέστο και Μακεδονικό στην έδρα του, «κοιτάζοντας» μόνο ψηλότερα - Η... πολυφωνία στην επίθεση.

Η αλλαγή προπονητή φαίνεται -για αρχή- να αποδίδει «καρπούς» με τον Ντάνι Πονζ να φέρνει άλλο «αέρα» και τον ΠΑΟΚ Β να παίρνει δύο συνεχόμενες νίκες εντός έδρας με Νέστο Χρυσούπολης και Μακεδονικό.

Μοναδικό «ψεγάδι» των πρώτων οκτώ αγωνιστικών φαίνεται πως είναι η εντός έδρας ήττα από τον -εκπληκτικό φέτος- Αστέρα Β, η οποία ενδέχεται να κοστίσει και την είσοδο στην τετράδα των πλέι οφ.

Ο Δικέφαλος μπορεί να ξεκίνησε κάπως «στραβά», καθώς το πρόγραμμα τον έφερε στις δύο πρώτες αγωνιστικές Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας, παρόλα αυτά στα... must-win τα πήγε εξαιρετικά.

Νίκες επί ΠΑΣ Γιάννινα, Νέστο Χρυσούπολης και Μακεδονικό, ενώ στην Καβάλα ισοφαρίστηκε λίγο πριν το 90ο λεπτό, αποκτώντας αυτόματα προβάδισμα για την 5η θέση με το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής να τον «ευνοεί».

Ο πρώτος γύρος για τον Δικέφαλο θα ολοκληρωθεί την προσεχή Κυριακή (9/11 13:00) στη Χαλάστρα σε ένα ακόμα «βατό» παιχνίδι, στο οποίο οι «ασπρόμαυροι» μπαίνουν ως φαβορί. Παράλληλα, δύσκολα παιχνίδια έχουν Μακεδονικός και ΠΑΣ Γιάννινα στις έδρες των Νίκη και Ηρακλή αντίστοιχα, ενώ η Καβάλα φιλοξενείται από τον Αστέρα Β και ο Νέστος υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Επιθετική «πολυφωνία» με έξι σκόρερ σε οκτώ παιχνίδια

Μπορεί ο ΠΑΟΚ Β να κράτησε το «μηδέν» στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια στην νέα έδρα του, την Καλαμαριά, παρόλα αυτά η επίθεση του είναι αυτή που βγάζει τα... κάστανα από τη φωτιά.

Την περσινή σεζόν τα γκολ του Ουρτάδο ήταν αυτά που είχαν «σώσει» εν πολλοίς τη χρονιά, φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά με τους «ασπρόμαυρους» να μετρούν αισίως έξι σκόρερ στις οκτώ πρώτες αγωνιστικές.

Από δύο γκολ μετρούν Τσοπούρογλου, Γκιτέρσος, Μούστμα και Μπάλντε, με τον Μύθου να προσθέτει ένα ακόμα απέναντι στον Ηρακλή και τον Καλόγηρο να χρίζεται σκόρερ με όμορφο σουτ για το 3-0 απέναντι στον Μακεδονικό.

Αναλυτικά οι σκόρερ του ΠΑΟΚ Β: