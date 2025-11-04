Τελικές VS Γκολ: Απόλυτα κυνικός ΠΑΟΚ!

Μετά από 9 αγωνιστικές, τα νούμερα δείχνουν έναν απόλυτα κυνικό ΠΑΟΚ, που «τιμωρεί» κάθε τελική στην εστία με γκολ...

Η επίθεση του ΠΑΟΚ συνεχίζει να γράφει νούμερα (σ.σ. πολύ διαφορετική η συζήτηση με την ανάγκη απόκτησης φορ), με την αποτελεσματικότητα να αποτελεί το στοιχείο-κλειδί της φετινής εκκίνησης.

Από την «τριάρα» επί του ΝΠΣ Βόλου, ο Δικέφαλος προχώρησε σε «πεντάρα» επί του Πανσερραϊκού (0-5), για την 9η αγωνιστική της Super League, στο κατάμεστο - από φίλους του ΠΑΟΚ - Δημοτικό Στάδιο Σερρών.

Το πρώτο και βασικό συμπέρασμα που προκύπτει για τους Θεσσαλονικείς είναι πως μέσα σε λίγες ευκαιρίες βρίσκουν πολλά γκολ. Στις Σέρρες, ο ΠΑΟΚ πέτυχε πέντε τέρματα για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα και δεύτερη συνολικά (είχε προηγηθεί το παιχνίδι με τη Ριέκα), έχοντας μόλις 7 τελικές στην εστία.

Το απόλυτο στατιστικό ευστοχίας είχε προηγηθεί την περασμένη αγωνιστική απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας, όπου οι ασπρόμαυροι σημείωσαν 3 γκολ σε 3 τελικές στην εστία για το τελικό 3-0.

Συνολικά στις εννέα πρώτες αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ έχει καταγράψει 51 τελικές on target (5,67 ανά αγώνα) και 19 γκολ (2,11 ανά αγώνα), διατηρώντας το αήττητο και πραγματοποιώντας το καλύτερο ξεκίνημά του των τελευταίων έξι ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται 6ος στη σχετική λίστα με τις περισσότερες τελικές στην εστία, αλλά 3ος στα γκολ, πίσω από Λεβαδειακό (21) και Ολυμπιακό (20).

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα της μεσοεπιθετικής γραμμής του Λουτσέσκου, με 1 γκολ ανά 2,68 τελικές στην εστία.

Μόνο ο Παναιτωλικός τον κράτησε στο «μηδέν»

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σχετικά «σφιχτά» επιθετικά – όπως συμβαίνει συχνά με τις ομάδες του Λουτσέσκου – σκοράροντας με το… σταγονόμετρο στις πρώτες αγωνιστικές: ένα γκολ απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο και δύο απέναντι στον ΟΦΗ.

Η μοναδική ομάδα που έχει κρατήσει στο «μηδέν» τον Δικέφαλο παραμένει ο Παναιτωλικός, με την ομάδα του Πετράκη τότε να αμύνεται αποτελεσματικά, ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες στο τελικό 0-0.

Από εκείνο το παιχνίδι και έπειτα, η επιθετική παραγωγή ανέβηκε κατακόρυφα. Ο ΠΑΟΚ σκόραρε δύο φορές στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ακολούθησε η «τριάρα» στον ΝΠΣ Βόλο, με αποκορύφωμα την «πεντάρα» στις Σέρρες.