Διαιτητής ο Μουνουέρα στο ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς

Ο Ισπανός Χοσέ Λουίς Μουνουέρα ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς την Πέμπτη (6/11, 19:45) στην OPAP Arena.

Διαιτητή από την Ισπανία όρισε η UEFA για το ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (6/11, 19:45) στην OPAP Arena, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Ο Χοσέ Λουίς Μουνουέρα είναι διαιτητής πρώτης κατηγορίας και έχει σφυρίξει στο παρελθόν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Λανς και τη Σάμσουνσπορ.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Ντιέγκο Μπαρμπέρο Σεβίγια και Αντόνιο Μαρτίνες Μορένο, τέταρτος ο Αλεχάντρο Κιντέρο Γκονζάλες, ενώ στο VAR είναι ο Χουάν Μαρτίνεζ Μουνουέρα με βοηθό τον Χόρχε Φιγκερόα Βάσκεζ.

