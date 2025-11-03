Έσπασε το… ρόδι με τριάρα ο Αστέρας Τρίπολης, πικρό ντεμπούτο για Κόντη στον ΟΦΗ

Με γκολ των Τσίκο (23΄) – Μπαρτόλο (71΄- 76΄) η ομάδα της Αρκαδίας…τέζαρε (3-0) τους Κρητικούς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και πήρε το παρθενικό «τρίποντο» στην 9η αγωνιστική της Super League – Πρώτη εμφάνιση του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του ΟΦΗ που έπαιξε με 10 παίκτες από το 56΄(αποβολή του Νους) κι είχε δοκάρι με τον Αποστολάκη (63΄) στο 1-0.

Σημείο αναφοράς στο παιχνίδι το ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του ΟΦΗ, με τον Έλληνα τεχνικό να παίρνει στην Τρίπολη το βάπτισμα του πυρός στην κρητική ομάδα.

Οι Αρκάδες κινήθηκαν σε πιο υψηλές…στροφές στο α΄ημίχρονο, συνδέθηκαν μια φορά με τα δίχτυα κι έχασαν ευκαιρίες και για άλλα γκολ.

Στην αντίπερα όχθη, οι «Ομιλίτες» αδυνατούσαν να απειλήσουν την αντίπαλη εστία κι έκλεισαν το πρώτο 45λεπτο χωρίς σοβαρή ευκαιρία.

Στο 5΄κεφαλιά του Γιαμπλόνσκι από καλή θέση πέρασε άουτ, ενώ στο 11΄την ίδια τύχη είχε και η κεφαλιά του Μπαρτόλο στο δεύτερο δοκάρι.

Γκολάρα ο Τσίκο (1-0)

Η υπεροχή του Αστέρα καρποφόρησε στο 23΄. Ο Τσίκο βρήκε χώρο και δοκίμασε το πόδι του αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή που έστειλε την μπάλα…συστημένη στο «παραθυράκι» του Χριστογεώργου.

Οι γηπεδούχοι «φλέρταραν» με το δεύτερο γκολ στο 36΄με τον Κετού να πιάνει καλό σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής το οποίο έβγαλε ο Χριστογεώργος.

Στο 46΄και πάλι ο κίπερ του ΟΦΗ έδιωξε επικίνδυνο πλασέ του Τσίκο έξω από την περιοχή.

Αποβλήθηκε ο Νους

Στο 56΄οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα τους Νους για φάουλ στον Καλτσά.

Δοκάρι ο Αποστολάκης

Ο ΟΦΗ των 10 παικτών άρχισε να βρίσκει χώρους και να βγάζει καλύτερη εικόνα στο γήπεδο. Στο 63΄άγγιξε το γκολ της ισοφάρισης, όταν διαγώνιο σουτ του Αποστολάκη από δύσκολη γωνία χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων.

Φάουλ – γκολ ο Μπαρτόλο (2-0)

Στο 71΄ο Αστέρας ζευγάρωσε τα τέρματά του και βρέθηκε αγκαλιά με τη νίκη. Ο Μπαρτόλο με απευθείας χτύπημα φάουλ από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του Χριστογεώργου που φέρει ακέραια την ευθύνη για το γκολ που επί της ουσίας «σκότωσε» τους Κρητικούς.

Το…κερασάκι στην τούρτα

Ο «χορός» των γκολ τερματίστηκε για τον Αστέρα Τρίπολης στο 76΄. Έπειτα από ολέθριο λάθος στην άμυνα του ΟΦΗ, ο Καλτσάς έκλεψε την μπάλα πάσαρε στον Μπαρτόλο που με εύστοχο πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 3-0.

Πρώτη (δίκαιη) νίκη - έπειτα από οκτώ αγωνιστικές - για την ομάδα της Αρκαδίας στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος, έφτασε τους 6 βαθμούς και ξεκόλλησε απ΄την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο ΟΦΗ μετά το κάκιστο α΄ημίχρονο, βελτίωσε (στιγμιαία) ανέλπιστα την εικόνα του έπειτα απ΄ την αποβολή του Νους, ωστόσο στάθηκε άτυχος με το δοκάρι του Αποστολάκη κι εν συνεχεία πλήρωσε σκληρά τις σοβαρές αδυναμίες στην αμυντική λειτουργία του.

Ο διαιτητής Πολυχρόνης (Πιερίας) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Ανδρούτσο, Γιαμπλόνσκι, Φούντα, Μπαρτόλο

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Άλχο, Γιαμπλόνσκι (70΄Τζανδάρης), Τσίκο, Καλτσάς (81΄Χαραλαμπόγλου), Κετού (88΄Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (80΄Μεντιέτα), Μακέντα (81΄Οκόχ).



ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Μαρινάκης (46΄Βούκοτιτς), Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (81΄Νέιρα), Αποστολάκης, Σενγκέλια (70΄Θεοδοσουλάκης), Νους, Φούντας (81΄Τελέζ), Σαλσέδο.