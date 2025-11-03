Aσπρόμαυρη τρέλα στο Έσσεν: ΠΑΟΚτσήδες έκαναν το κλαμπ που εμφανίζεται ο Κουρκούλης... Τούμπα! (vid)

Τρομερές εικόνες από το Έσσεν της Γερμανίας όπου το κλαμπ που εμφανίζεται ο... ασπρόμαυρος Νίκος Κουρκούλης, μετατράπηκε σε μία μικρή Τούμπα!

Ο οπαδικός πυρήνας του ΠΑΟΚ στη Γερμανία είναι πολύ μεγάλος και αυτό αποδεικνύεται συνεχώς και με κάθε τρόπο. Αυτή τη φορά βέβαια, χωρίς να υπάρχει κάποιος ποδοσφαιρικός αγώνας!

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής, Νίκος Κουρκούλης, εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Έσσεν της Βεστφαλίας και όπως είναι λογικό, οι Έλληνες από εκεί και των γύρω περιοχών γεμίζουν το μαγαζί ώστε να απολαύσουν τα τραγούδια του, μιας και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο εξωτερικό!

Μόνο που στην τελευταία του χρονικά εμφάνιση, το κλαμπ μετατράπηκε σε... Τούμπα. Και αυτό, γιατί πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν να τραγουδούν το γνωστό σύνθημα «Ωωω ΠΑΟΚάρα», με τον Καβαλιώτη τραγουδιστή να το απολαμβάνει και αφήνοντας το μικρόφωνο, να δίνει τον ρυθμό και αυτός από την πλευρά του, μιας και είναι γνωστά τα οπαδικά του αισθήματα για τον Δικέφαλο.

Το επίμαχο βίντεο που αναρτήθηκε στο ΤikTok έχει γίνει Viral, με τους ΠΑΟΚτσήδες της Γερμανίας αλλά και τον Νίκο Κουρκούλη να αποδεικνύουν ότι όντως έχουν... τρέλα μέσα στο μυαλό!

Δείτε το: