Οι Καταλανοί άφησαν πίσω την ήττα στο clasico και με το 3-1 επί της Έλτσε πέρασαν και πάλι στην δεύτερη θέση.

Επιστροφή στα χαμόγελα για την Μπαρτσελόνα, μετά από μία εξαιρετικά πιεσμένη περίοδο μετά τις ήττες από Σεβίλλη και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα του Χάνζι Φλικ μπήκε με το πόδι κολλημένο στο γκάζι, καθάρισε από νωρίς το παιχνίδι με την Έλτσε (3-1) και βρίσκεται ξανά στην δεύτερη θέση στο -5 από την βασίλισσα.

Επιστροφή στις καλές εμφανίσεις και για τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος με ένα πολύ όμορφο άνοιξε από νωρίς το σκορ (9'). Δύο λεπτά αργότερα, οι μπλαουγκράνα βρήκαν και δεύτερο τέρμα με τον Φεράν Τόρες (11'), απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν παρέδωσε ποτέ τα όπλα.

Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Ράφα Μιρ μείωσε σε 2-1 (42'), αν και οι Καταλανοί δεν είχαν όρεξη για αστεία. Από την δεύτερη ασίστ του Φερμίν Λόπεθ στο παιχνίδι, ο Ράσφορντ έκανε το τελικό 3-1 (61'), σε ένα παιχνίδι που έκανε την επανεμφάνιση του και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.