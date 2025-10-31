Έπεσε στα... μαλακά ο Πακετά για το σκάνδαλο των στοιχημάτων

«Μια ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή επέβαλε κυρώσεις στον Λούκας Πακετά, παίκτη της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ, για δύο αποδεδειγμένες παραβάσεις του Κανόνα F3 της FA», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο παίκτης αρνήθηκε δύο ισχυρισμούς για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση να απαντήσει σε ερωτήσεις και να παράσχει πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας των κανόνων της FA. Ωστόσο, οι δύο παραβιάσεις του Κανόνα F3 της FA κρίθηκαν τεκμηριωμένες μετά από ακρόαση», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Και καταλήγει: «Η ρυθμιστική επιτροπή επέβαλε στον Λούκας Πακετά επίπληξη και προειδοποίηση σχετικά με τη μελλοντική συμπεριφορά του».

Ο 27χρονος παίκτης είχε κατηγορηθεί πέρσι ότι επιδίωξε σκόπιμα να δεχθεί κίτρινη κάρτα σε τέσσερις αγώνες του πρωταθλήματος (2022 και 2023), με στόχο να επηρεάσει τη ροή ή την έκβαση αυτών των παιχνιδιών προς όφελος τρίτων, για στοιχηματικούς λόγους.