Χίρτσελερ για Κωστούλα: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του, έγινε αλλαγή για λόγους φυσικής κατάστασης»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, εξήγησε τον λόγο που έκανε αλλαγή τον Μπάμπη Κωστούλα στο ημίχρονο του αγώνα του League Cup κόντρα στην Άρσεναλ.

Ελληνικό «δίδυμο» στην επίθεση της είχε η Μπράιτον στην ήττα (2-0) από την Άρσεναλ για το League Cup, καθώς Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας πήραν φανέλα βασικού απέναντι στους «κανονιέρηδες».

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Μπάμπης Κωστούλας, αγωνίστηκε μόνο για ένα ημίχρονο και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον προπονητή της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ.

Ο τεχνικός των «γλάρων» στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την Άρσεναλα αναφέρθηκε σε ερώτηση που δέχθηκε και στον Κωστούλα, τονίζοντας ότι έγινε αλλαγή για λόγους φυσικής κατάστασης.

«Έπαιξε πολύ καλά. Έγινε αλλαγή για λόγους φυσικής κατάστασης, για αυτό τον βγάλαμε. Γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του. Τρέχει πολύ. Πρέπει να προσαρμοστεί στην ένταση στης Premier League, πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις και για αυτό πρέπει να του δώσουμε χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χίρτσελερ.