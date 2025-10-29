Κριτική Παναθηναϊκού: «Μαέστρος» ο Τσιριβέγια, εκτελεστής ο Πάντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-2 τον Ατρόμητο και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. «Μαέστρος» ο Τσιριβέγια, άλλη κλάση ο Ρενάτο, πήρε ψυχολογία ο Πάντοβιτς.

Αλμπάν Λαφόν: Κακή η τοποθέτησή του στην φάση του 1-0, ενώ από εκεί και πέρα δεν ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα και στο δεύτερο μέρος έκανε μια πολύ σημαντική απόκρουση.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: Από τους πιο δραστήριους της ομάδας, με τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού να γίνονται σχεδόν μόνιμα από αριστερά. Έκανε σέντρες, δοκίμασε να απειλήσει και με σουτ και πέτυχε ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Σε γενικές γραμμές δεν είχε ιδιαίτερα ζητήματα ο Αμερικανός στόπερ, που δεν μπόρεσε πάντως να αποσοβήσει το 1-0 μετά από κόρνερ.

Έλτον Φικάι: Προσπάθησε πολύ να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, συμμετείχε στην κυκλοφορία της μπάλας, όμως φέρει ευθύνη στο 1-0, αφού έχει χάσει τον παίκτη του στο δεύτερο δοκάρι.

Τιν Γεντβάι: Επανεμφάνιση για τον Κροάτη, που στα ανασταλτικά του καθήκοντα ήταν γενικά σταθερός και δεν αντιμετώπισε πολλά προβλήματα.

Πέδρο Τσιριβέγια: Ο «εγκέφαλος» του Παναθηναϊκού, που οργάνωνε σχεδόν κάθε επίθεση. Έψαξε μπαλιές στην πλάτη της άμυνας, έλεγξε τον ρυθμό και γενικά ήταν επιδραστικός και θετικός για την ομάδα του. Από δικές του ασίστ προήλθαν και τα δύο γκολ των «πράσινων».

Ρενάτο Σάντσες: Ο κορυφαίους της ομάδας του στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο, με την κλάση του να κάνει την διαφορά. Είχε δοκάρι, έψαξε το γκολ, συνεργάστηκε όμορφα με τους συμπαίκτες του και του έλειψε μόνο η καλύτερη τελική προσπάθεια.

Αντριάνο Μπρέγκου: Θετική η εικόνα του νεαρού άσου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του έδωσε ο Μπενίτεθ και είχε ενεργό ρόλο στις επιθετικές ενέργειες του Παναθηναϊκού.

Βισέντε Ταμπόρδα: Δεν πήρε ιδιαίτερες πρωτοβουλίες, ήταν καλά κλεισμένος από τους αντιπάλους του και δεν μπόρεσε να δώσει στην ομάδα κάτι ουσιαστικό.

Ντάνιελ Μαντσίνι: Πάτησε κάποιες φορές περιοχή, όμως ουσιαστικά δεν απείλησε ποτέ την αντίπαλη εστία και δεν προσέφερε κάτι ιδιαίτερο στο «Τριφύλλι».

Μίλος Πάντοβιτς: Λίγες φορές τροφοδοτήθηκε με αξιώσεις, αλλά κατάφερε να πετύχει ένα παλικαρίσιο γκολ με πολύ όμορφη ενέργεια και εξαιρετικό τελείωμα.

Μανώλης Σιώπης: Έτρεξε αρκετά στο διάστημα που αγωνίστηκε, συμβάλλοντας κι αυτός στη νίκη της ομάδας του.

Ματέους Τετέ: Υπέπεσε σε κάποια... απαγορευτικά για την κλάση του λάθη, δίχως πάντως να στοιχίσουν στον Παναθηναϊκό.

Γιώργος Νίκας: Δεν φάνηκε πολύ στο διάστημα που αγωνίστηκε, αλλά είχε κι αυτός σημαντικό ρόλο στην μεσαία γραμμή.

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ: Δεν τροφοδοτήθηκε ποτέ και δεν μπόρεσε να απειλήσει την αντίπαλη εστία.

Ρουσίτ Ζέκα: Το ντεμπούτο του ήταν ολιγόλεπτο και δεν μπορεί να κριθεί.