Ντεμπούτο στην Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ στο Pierre Mauroy; Απίθανος Τσιφτσής!

Ο Αντώνης Τσιφτσής δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο ευρωπαϊκό ξεκίνημα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Στην παγωμένη ατμόσφαιρα του Pierre Mauroy, ο 24χρονος τερματοφύλακας υπέγραψε μια εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχάσει – και που ήδη μπαίνει στα βιβλία της ευρωπαϊκής ιστορίας του Δικεφάλου - Αποστολή στη Γαλλία

Ντεμπούτο στην Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ στο Pierre-Mauroy;

Κάποιοι θα «λύγιζαν», ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως ο Αντώνης Τσιφτσής πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μετρούσε μόλις δύο συμμετοχές με τον Δικέφαλο.

Η επιλογή του Ραζβάν Λουτσέσκου τόσο για την ευρωπαϊκή λίστα όσο και για την «ιεραρχία» των τερματοφυλάκων μόνο τυχαία δεν ήταν...

Ο Έλληνας κίπερ πήρε τη θέση του Γκουγκεσασβίλι στην Ευρώπη και στην πρώτη του συμμετοχή έκανε (σχεδόν) τα πάντα.

Χαρακτηριστικό είναι πως η UEFA έκανε ξεχωριστό ποστ για τον τερματοφύλακα των ασπρόμαυρων, ξεχωρίζοντας κάποιες από τις οκτώ αποκρούσεις του απέναντι στη Λιλ. Μία Λιλ που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 τελικές, με τον ΠΑΟΚ να δέχεται μόνο απέναντι σε Τσέλσι (29) και Γαλατασαράι (25) περισσότερες τελικές στην ιστορία του.

Ο ΠΑΟΚ πιέστηκε ασφυκτικά στο δεύτερο ημίχρονο, όμως είχε τον Τσιφτσή στην πλάτη του.

Οκτώ αποκρούσεις, η μία πιο εντυπωσιακή και κομβική από την άλλη, με τις έξι εξ αυτών να έρχονται από ευκαιρίες των Γάλλων μέσα από την περιοχή. Τα νούμερα «μιλούν» από μόνα τους.

Περίπου 3,5 γκολ «αποσόβησε» ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα 3.45 xgoals των Γάλλων, οι οποίοι προσπάθησαν να ρίξουν στο τελευταίο δεκάλεπτο ένα «τείχος», δίχως να τα καταφέρουν.

Η εμφάνιση αυτή ήρθε λίγα μόλις 24ωρα μετά την εξίσου σταθερή παρουσία του στην OPAP Arena απέναντι στην ΑΕΚ, αποδεικνύοντας πως η αυτοπεποίθησή του ανεβαίνει διαρκώς.

Ο Λουτσέσκου έχει πλέον έναν ακόμη «πονοκέφαλο», τον πιο ευχάριστο δυνατό: δύο τερματοφύλακες σε εξαιρετική κατάσταση!