MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Σύσκεψη στην UEFA για αναβολή του Φέγενορντ-Παναθηναϊκός!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Σε πορτοκαλί συναγερμό το Ρότερνταμ και η UEFA συνεδριάζει αυτή την ώρα για αναβολή του αγώνα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός!

Μετά από αίτημα των ολλανδικών αρχών ο αγώνας των Πρασίνων με την Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League άλλαξε ώρα για τις 17:30  (από 19:45), καθώς αναμενόταν ανεμοθύελλα την ώρα του αγώνα στη Ρότερνταμ. 

Παρά ταύτα υπάρχει νεότερη πρόβλεψη για την κακοκαιρία και, όπως αναφέρεται, στις 17:00 τοπική η πόλη μπαίνει σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, το οποίο σημαίνει πως για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη σύσκεψη της UEFA με θέμα την αναβολή του αγώνα. 

Σύσκεψη στην UEFA για αναβολή του Φέγενορντ-Παναθηναϊκός!