Σύσκεψη στην UEFA για αναβολή του Φέγενορντ-Παναθηναϊκός!

Σε πορτοκαλί συναγερμό το Ρότερνταμ και η UEFA συνεδριάζει αυτή την ώρα για αναβολή του αγώνα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός!

Μετά από αίτημα των ολλανδικών αρχών ο αγώνας των Πρασίνων με την Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική του Europa League άλλαξε ώρα για τις 17:30 (από 19:45), καθώς αναμενόταν ανεμοθύελλα την ώρα του αγώνα στη Ρότερνταμ.

Παρά ταύτα υπάρχει νεότερη πρόβλεψη για την κακοκαιρία και, όπως αναφέρεται, στις 17:00 τοπική η πόλη μπαίνει σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, το οποίο σημαίνει πως για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και λαμβάνονται έκτακτα μέτρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη σύσκεψη της UEFA με θέμα την αναβολή του αγώνα.