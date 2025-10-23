Άρης: Οι προβληματισμοί του Χιμένεθ για το αριστερό άκρο της άμυνας

Ο γρίφος για την αριστερή πλευρά της άμυνας και η περίπτωση του Μεντίλ, που πονοκεφαλιάζει τον Ισπανό τεχνικό, ενόψει Λεβαδειακού

Με πολλούς προβληματισμούς η προετοιμασία του Άρη ενόψει Λεβαδειακού. Ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει με αγωνία την επιστροφή παικτών, καθώς οι συνεχείς τραυματισμοί στο ρόστερ δημιουργούν κενά, τα οποία δεν καλύπτονται όσο ορθολογικά θα ήθελε ο τεχνικός των κιτρινόμαυρων, με τις υπάρχουσες λύσεις.

Συγκεκριμένα, η περίπτωση του Χαμζά Μεντίλ και η έλλειψη τόσο προπονητικού, όσο και αγωνιστικού ρυθμού, δημιουργεί έντονη ανησυχία για τον Ανδαλουσιάνο τεχνικό και σε περίπτωση που ο Μαροκινός δεν καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του ως την Κυριακή, θα πρέπει να επιστρατευτεί για ακόμη ένα παιχνίδι ο Άλβαρο Τεχέρο, για το αριστερό άκρο της άμυνας, όπως και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός μπακ έδειξε πως μπορεί να καλύψει επάξια το κενό στην αριστερή πλευρά, με τον Νοά Φαντικά να κερδίζει επίσης πόντους στο τελευταίο, χρονικά, παιχνίδι και να καλύπτει με τη σειρά του την αντίστοιχη δεξιά πτέρυγα.